X!

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 148.) piirdus Ateenas toimuval uuel ATP 250 turniiril ühe kohtumisega, kui jäi kvalifikatsioonis 6:7 (1), 5:7 alla sakslasele Jan-Lennard Struffile (ATP 90.).

Tasavägises avasetis ei olnud kummalgi mehel murdepalle, kiires lõppmängus teenis tunamullu suvel maailma edetabeli TOP20 piirimaile kerkinud sakslane aga kolm minimurret.

Teise seti kolmandas geimis ei suutnud Lajal ära kasutada kahte murdepalli ja päästis seejärel ise kolm murdepalli; seisul 4:5 hoidis Lajal oma servi nulliga ja ei kasutanud siis taas murdepalli ära. Hoopis Struff sooritas siis mängu ainsa murde ja teenis lõpuks võidu.

Struff võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti mängitud punktidest ja servis 12 ässa, viis ässa kirja saanud Lajali servi õnnestumise protsent oli 74, esimeselt võitis ta 68 ja teiselt 72 protsenti punktidest.

Ateenas toimuv turniir asendab eelmised neli aastat kalendrisse kuulunud Belgradi ATP 250 turniiri. Kõrgeima asetusena mängib Kreekas sel nädalal Novak Djokovic, kohal on näiteks ka itaallased Lorenzo Musetti ja Luciano Darderi ning ameeriklane Brandon Nakashima.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

19:42

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

17:29

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

15:50

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

14:52

India tenniselegend tõmbas 45-aastaselt karjäärile joone alla

10:46

Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

08:45

Glinka kaotas USA-s veerandfinaalis tasavägise mängu

31.10

Lajal pidi Bratislavas esinumbri paremust tunnistama

31.10

Malõgina pidi Šotimaal nii üksik- kui paarismängus kaotusega leppima Uuendatud

31.10

Seeman pääses kolmandat korda sel hooajal ITF-i turniiri finaali

31.10

Argentina esireketist Sinnerile vastast ei olnud

30.10

Lajal alistas Bratislavas asetusega vastase

30.10

Seeman pääses Tuneesias poolfinaali

30.10

Monaco tennisisti tähelend sai jätku

30.10

Malõgina liikus Glasgow' ITF-i turniiril veerandfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:42

WTA finaalturniir algas Swiateki kindla võiduga

19:17

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

19:00

Käsipallikoondis kaotas kontrollmängus Soomele: protsess on veel pooleli

18:22

Eesti iluuisutalent kritiseeris alaliidu otsust: kas täiskasvanud kardavad?

17:48

Malaisias esikoha teeninud Alamaa tagas pääsme Ironmani MM-ile

17:29

Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

17:16

Käsipalli noortekoondis minetas lootuse EM-finaalturniirile jõuda

16:32

Flora jõudis Kuressaare alistamisega võidu kaugusele meistritiitlist

15:50

Seeman teenis karjääri neljanda turniirivõidu

14:52

India tenniselegend tõmbas 45-aastaselt karjäärile joone alla

14:14

FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

13:49

Ovetškinil ei õnnestunud veel 900. väravat kirja saada

13:18

Liigatabeli lõpus virelev Genoa vallandas peatreeneri

12:47

Rahvaliiga B-tasandi tšempioniks kerkis JK Elva Seikluspark/Patmar

12:14

Tiitlikaitsja Dodgers viis finaalseeria otsustavasse mängu

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

11:21

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

10:46

Sinner pikendas võiduseeriat, Zverev päästis kaks matšpalli

10:15

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

09:48

Lajal püüab Ateenas pääsu ATP turniiri põhitabelisse

loetumad

31.10

Enok hakkab treenima Noole käe all: vestlused Vannineniga andsid kindlust Uuendatud

31.10

Kersna: Alaveri probleem pole psühholoogiline, vaid psühhiaatriline

31.10

Veel üks Soome kergejõustiklane vaatab Eesti poole

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

09:17

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid

31.10

Rahvusvaheline spordikohus tuli Vene kelgusportlastele vastu

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

11:43

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo