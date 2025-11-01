Lajal kaotas tasavägise mängu järel endisele maailma 21. reketile

Tasavägises avasetis ei olnud kummalgi mehel murdepalle, kiires lõppmängus teenis tunamullu suvel maailma edetabeli TOP20 piirimaile kerkinud sakslane aga kolm minimurret.

Teise seti kolmandas geimis ei suutnud Lajal ära kasutada kahte murdepalli ja päästis seejärel ise kolm murdepalli; seisul 4:5 hoidis Lajal oma servi nulliga ja ei kasutanud siis taas murdepalli ära. Hoopis Struff sooritas siis mängu ainsa murde ja teenis lõpuks võidu.

Struff võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti mängitud punktidest ja servis 12 ässa, viis ässa kirja saanud Lajali servi õnnestumise protsent oli 74, esimeselt võitis ta 68 ja teiselt 72 protsenti punktidest.

Ateenas toimuv turniir asendab eelmised neli aastat kalendrisse kuulunud Belgradi ATP 250 turniiri. Kõrgeima asetusena mängib Kreekas sel nädalal Novak Djokovic, kohal on näiteks ka itaallased Lorenzo Musetti ja Luciano Darderi ning ameeriklane Brandon Nakashima.