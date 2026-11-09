Lajal tõusis tagasi Eesti esireketiks

Vigastuse tõttu hooajale juba joone alla tõmmanud Lajal kerkis kuus kohta ja paikneb nüüd 161. real, Daniil Glinkal aga langesid ära eelmisel hooajal USA-s Knoxville'i Challengeri poolfinaalipunktid ja ta kukkus tabelis kaks rida, olles nüüd maailma 163. reket. Sel nädalal mängib Glinka Prantsusmaal Challenger 125 kategooria turniiril, samal ajal eelmisel aastal võitis ta Kanadas Drummondville'is Challengeri.

Markus Mölder tõusis 876. ja Oliver Ojakäär 1040. positsioonile, Kristjan Tamm langes 20 kohta, 1138. reale, kuid äsjase Hiina M15 turniiri finaalipunktid lisanduvad alles järgmises tabelis ja siis peaks Tamm tagasi tuhande parema sisse tõusma.

Maailma esireketina jätkab Alexander Zverev, edestades saja punktiga vigastuspausil olevat Jannik Sinnerit. Pariisi Mastersi võitnud Carlos Alcaraz on jätkuvalt kolmas ning talle finaalis alla jäänud Ben Shelton on neljas. Viiendal kohal püsib Daniil Medvedev. Esikümnes oli ka väike puudatus, kui Pariisis veerandfinaali jõudnud Taylor Fritz tõusis kümnendaks, lükates Rafael Jodari 11. reale.

Naiste edetabelis langes Elena Malõgina koha võrra, 302. reale. Maileen Nuudi loovutas kuus ja Elizabeth Jürna kolm kohta, olles nüüd vastavalt 818. ja 1437. positsioonil.

Maailma esireketina jätkab Jelena Rõbakina, talle järgnevad Arina Sabalenka ja Mirra Andrejeva. 20 parema seas olid ka väikesed liikumised, kui Filipiinide tõusev täht Alexandra Eala parandas karjääri parimat kohta ja kerkis 15. reale, lükates karjääri lõpetava rumeenlanna Sorana Cirstea 16. ja endise maailma esireketi, jaapanlanna Naomi Osaka 17. kohale. Ameeriklanna Madison Keys tõusis viis kohta ja on nüüd 19., esikahekümne lõpetab šveitslanna Belinda Bencic.