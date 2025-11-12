Korralik serv aitas Austraalia lahtiste piletit jahtiva Glinka võiduni

Turniiril neljanda asetusena mängiv Eesti teine reket jahib Kanadas pääset Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniirile ning selle juhtumiseks peab ta Drummondville'is igal juhul jõudma vähemalt poolfinaali.

Glinka suutis avaseti kuuendas geimis päästa viis vastase murdepalli ja sai siis seisul 4:4 ise murdega hakkama. Teine sett oli Eesti teise reketi jaoks juba lihtsam, kui ta murdis kolmandas ja viiendas geimis ning hoidis kahes viimases servigeimis pallingut nulliga.

Glinka servis kolmapäeval seitse ässa, oma esimeselt servilt võitis ta 77 ja teiselt 63 protsenti mängitud punktidest. Kuuest murdepallist realiseeris Glinka kolm ning läheb teises ringis vastamisi kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud mängijaga.

Turniiril on kõrgeima asetusega Kanada tennisist Liam Draxl, kes paikneb maailma edetabelis 118. kohal.