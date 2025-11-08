Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

Kuuenda asetusega Rõbakina servis lausa 15 ässa ja oli ameeriklannast Jessica Pegulast üle 4:6, 6:4, 6:3. Kasahstani esireket võitis oma esimeselt servilt 73 protsenti punktidest ning sooritas 36 äralööki Pegula üheksa vastu.

Suurepärases hoos Rõbakina on nüüd võitnud kümme mängu järjest, sealjuures neli viimast maailma esikümnesse kuuluvate mängijate vastu. TOP10 mängija on ta alistanud kuuel korral järjest. "Mu serv on praegu mu suurim relv ja täna töötas see väga hästi - eriti hetkedel, kui vajasin seda enim," kommenteeris Rõbakina.

Laupäevases finaalis kohtub Rõbakina maailma esireketi Arina Sabalenkaga, kes alistas teises poolfinaalis ligi kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 6:3, 3:6, 6:3 Amanda Anisimova. Avaseti esimesed kaks geimi kestsid kokku 18 minutit, esimese nelja geimiga päästis Sabalenka viis ja Anisimova kaks murdepalli, enne kui valgevenelanna sai viimaks viiendas geimis oma tahtmise. Kokku mängiti avasetis 94 punkti.

Teises setis murdis Anisimova kaks korda järjest oluliselt kergema vaevaga ja läks 4:0 juhtima, otsustavas setis ei kasutanud maailma esireket kolmandas geimis oma esimest murdevõimalust ära, aga tegi seda siis seitsmendas geimis. Kokku üheksa murdepalli raisanud Sabalenka tegi 28 lihtviga Anisimova 48 vastu.

"Mängisime võimsa matši ja vääriksime mõlemad kohta finaalis. See oli suurepärane võitlus ja ma olen äärmiselt õnnelik, et väljusin sellest võitjana," kommenteeris Sabalenka. Paarismängufinaalis kohtuvad seitsmenda asetusega Timea Babos - Luisa Stefani neljanda paigutatud Veronika Kudermetova - Elise Mertensiga.