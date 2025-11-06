WTA finaalturniiril said paika poolfinaalide paarid

Sabalenka jäi avasetis kaks korda murdega taha, aga võitles välja kiiresse lõppmängu, kus oli taga 2:4, aga teenis siis neli punkti järjest ja võitis lõpuks 7:5. Teises setis asus ta 4:0 juhtima ja kaotas küll korra ka oma pallingu, kuid võitis ikkagi 6:2.

Sabalenka on nüüd võitnud maailma esikümnemängijate vastu 54 kohtumist, mis tähistab rekordit. Poolatar Iga Swiatekil on üks võit vähem.

Sabalenka kõrval pääses poolfinaali ka ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 5.), kes oli teises alagrupi viimase vooru kohtumises parem itaallannast Jasmine Paolinist (WTA 8.) 6:2, 6:3.

Poolfinaalides kohtuvad Arina Sabalenka - Amanda Anisimova (USA) ja Pegula - Jelena Rõbakina (Kasahstan).