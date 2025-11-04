Sabalenka alistas Pegula kolmes setis, Gauff säilitas edasipääsulootuse

Esimeses matšis Jasmine Paolinist (WTA 8.) kahes setis jagu saanud Sabalenka kohtus teisipäeval maailma viienda reketi Jessica Pegulaga. Sabalenka võitis avaseti 6:4, kuid kaotas teise 2:6.

Viimases setis osutus pöördehetkeks neljas geim. Pegulal õnnestus kolmandas geimis Sabalenka palling murda, kuid valgevenelanna vastas kohe järgmises geimis omapoolse murdega, hoidis seejärel oma pallingut ja murdis ameeriklanna teist korda kuuendas geimis, asudes juhtima 4:2.

Pegulal tõsiseid šansse rohkem ei tekkinud ning Sabalenka võitis veidi üle kahe tunni kestnud matši 6:4, 2:6, 6:3.

Kuigi maailma esireket on võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, siis ei ole ta taganud endale kohta nelja parema seas. Selleks oleks ta pidanud Pegula alistama kahes setis.

Sabalenka kohtub alagrupi viimases voorus Coco Gauffiga (WTA 3.), kes sai teisipäeval ühe kaotuse kõrvale esimese võidu, kui oli 6:3, 6:1 üle Paolinist.

Esmaspäeval kindlustas esimesena koha poolfinaalis Jelena Rõbakina (WTA 6.). Selles alagrupis selgub teine edasipääseja Iga Swiateki (WTA 2.) ja Amanda Anisimova (WTA 4.) vahelisest matšist.