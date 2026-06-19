Prantsusmaa tennisist sai ropendamise eest kopsaka trahvi

Corentin Moutet libastus Queen'sis toimuval turniiril, kui kasutas matši järel intervjuus roppu sõna. Pärast hoiatust tegi ta seda veel kuus korda, mistõttu määrati prantslasele 40 000 dollari suurune rahatrahv.

Moutet (ATP 36.) alistas Londonis toimuva muruturniiri avaringis kaasmaalase Giovanni Mpetshi Perricard'i (ATP 87.) pea kolm tundi väldanud matšis 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5). Pärast matši kiitis Moutet kaasmaalase servi ning kasutas kogemata F-tähega algavat ingliskeelset roppust.

BBC intervjueerija Jenny Drummond hoiatas 27-aastast prantslast, aga too kordas seepeale sama sõna veel kolm korda. Drummond palus publikult vabandust ning küsis Moutet'lt veel ühe küsimuse, mille vastuseks ropendas prantslane veel kolm korda.

Moutet tegi mõni tund hiljem ühismeediasse postituse, milles ütles, et tegi lihtsalt nalja ning ei soovinud kedagi solvata. Matšile järgnevatele intervjuudele on aga kehtestatud konkreetsed reeglid ning meeste tennise katusorganisatsioon ATP määras talle 40 000 USA dollari ehk pea 35 000 euro suuruse rahatrahvi. Moutet kaotas teises ringis hispaanlasele Alejandro Davidovich Fokinale (ATP 22.) kahes setis ning langes konkurentsist, teenides turniiri eest umbes 38 000 eurot.

Moutet eemaldati 2022. aastal Adelaide'is toimunud turniirilt, kui ta pukikohtunikku sõimas. Sama aasta novembris läks ta pärast mängu tõuklema Adrian Andreeviga, mispeale otsustas Prantsusmaa alaliit Moutet' toetamise lõpetada.