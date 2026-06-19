X!

Prantsusmaa tennisist sai ropendamise eest kopsaka trahvi

Tennis
Corentin Moutet
Corentin Moutet Autor/allikas: SCANPIX/PA
Tennis

Corentin Moutet libastus Queen'sis toimuval turniiril, kui kasutas matši järel intervjuus roppu sõna. Pärast hoiatust tegi ta seda veel kuus korda, mistõttu määrati prantslasele 40 000 dollari suurune rahatrahv.

Moutet (ATP 36.) alistas Londonis toimuva muruturniiri avaringis kaasmaalase Giovanni Mpetshi Perricard'i (ATP 87.) pea kolm tundi väldanud matšis 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5). Pärast matši kiitis Moutet kaasmaalase servi ning kasutas kogemata F-tähega algavat ingliskeelset roppust.

BBC intervjueerija Jenny Drummond hoiatas 27-aastast prantslast, aga too kordas seepeale sama sõna veel kolm korda. Drummond palus publikult vabandust ning küsis Moutet'lt veel ühe küsimuse, mille vastuseks ropendas prantslane veel kolm korda.

Moutet tegi mõni tund hiljem ühismeediasse postituse, milles ütles, et tegi lihtsalt nalja ning ei soovinud kedagi solvata. Matšile järgnevatele intervjuudele on aga kehtestatud konkreetsed reeglid ning meeste tennise katusorganisatsioon ATP määras talle 40 000 USA dollari ehk pea 35 000 euro suuruse rahatrahvi. Moutet kaotas teises ringis hispaanlasele Alejandro Davidovich Fokinale (ATP 22.) kahes setis ning langes konkurentsist, teenides turniiri eest umbes 38 000 eurot.

Moutet eemaldati 2022. aastal Adelaide'is toimunud turniirilt, kui ta pukikohtunikku sõimas. Sama aasta novembris läks ta pärast mängu tõuklema Adrian Andreeviga, mispeale otsustas Prantsusmaa alaliit Moutet' toetamise lõpetada.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

19:30

Prantsusmaa tennisist sai ropendamise eest kopsaka trahvi

17:52

Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

18.06

Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

18.06

Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0 Uuendatud

18.06

Plakk läbis Monastiris kvalifikatsiooni, aga kaotas avaringis

17.06

Williamsi ja Muchova koostöö ei toonud soovitud tulemust

17.06

Eesti naiskond kohtub Billie Jean King Cupil Andorra ja Luksemburgiga

16.06

Lajal jättis Dublinis matši pooleli, Glinka kaotas

16.06

Õed Williamsid osalevad Wimbledoni paarismängus

15.06

Kolm esikümnemängijat alistanud poolakas sai esimese turniirivõidu

15.06

Õnneliku kaotajana põhiturniirile pääsenud Vekic võidutses Londonis

15.06

Lajalit ja Glinkat lahutab edetabelis vaid seitse punkti

14.06

Glinka ja ta paariline pidid ATP turniiri finaalis vastaste nappi paremust tunnistama

14.06

Eesti tennisepaar krooniti Soomes turniirivõitjaks

13.06

Kuuendas WTA turniiri finaalis mänginud Neel pidi leppima kaotusega

multimeedia

sport.err.ee uudised

19:57

Teder jäi Amateur Championshipil finaali ukse taha

19:30

Prantsusmaa tennisist sai ropendamise eest kopsaka trahvi

18:49

Kivisilla ja Kõur jätkavad lauluväljaku slämmiturniiril esikümnes

18:26

Nõmme Kalju mängib eurosarja kodumängu Pärnus

17:52

Eesti tennisenaiskond alistas Andorra ja tuli alagrupis esimeseks

17:33

Eesti epeemeeskond saavutas EM-il 12. koha Uuendatud

17:16

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub MM-valikturniiril Ukraina ja Slovakkiaga

16:29

EOK täiskogu kinnitas Talihärma liikmeks

15:46

Flora naiskond kohtub Meistrite liigas Malta debütandiga

15:36

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

14:57

Eliitjalgpalli seminarile Tallinna tuleb kaks OM-kulda võitnud treener

13:41

Viimsi alistas tiitlikaitsja Flora ja kerkis tabeli tippu

12:51

Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

12:19

Lehis ammutas jõudu mullusest hõbedast: teadsin, et ei taha kaotada!

11:11

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

10:41

Ilm segas golfi USA lahtiste avapäeval kaarte, juhib Clark

09:54

TÄNA OTSE | Hästi alustanud USA läheb teise võidu järele

09:31

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

08:45

Teder jõudis mainekal golfiturniiril veerandfinaali

08:01

Mihkels sai Prantsusmaal nelja kadunud kodara kiuste teise koha

loetumad

18.06

Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

18.06

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

06:01

Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

18.06

Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

18.06

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11:11

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

09:54

TÄNA OTSE | Hästi alustanud USA läheb teise võidu järele

18.06

Portugali peatreener: Ronaldo väljavahetamine ei oleks olnud loogiline

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo