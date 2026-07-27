X!

18-aastane austerlanna teenis Prahas esimese turniirivõidu

Tennis
Lilli Tagger
Lilli Tagger Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Austerlanna Lilli Tagger (WTA 45.) teenis Prahas toimunud WTA 250 kategooria tenniseturniiril oma karjääri esimese võidu, kui alistas finaalis Darja Sniguri (WTA 43.).

Poolfinaalis Barbora Krejcikova alistanud Tagger kaotas finaalis Sniguri vastu esimesed kolm geimi ning jäi seejärel ka 2:5 kaotusseisu, kuid suutis end sellest august välja kaevata ja seti tie-break'i viia. 18-aastane austerlanna jäi seal peale 7:3 ning vormistas setivõidu.

Teises setis murdis Tagger seisul 2:1 ning läks siis veel kolme geimiga juhtima, teenides lõpuks 6:2 võiduga karjääri esimese WTA karika. Ühtlasi sai temast esimene 2008. aastal sündinud tennisist, kes WTA karussellil turniiri võitnud.

"See oli üks võimas matš, olen lihtsalt nii õnnelik. Olin alguses veidi väsinud ja närvis, suutsin kuidagi esimese seti ümber pöörata ja sama hooga teises setis jätkata," rääkis noor austerlanna pärast finaali. "Pole lihtne niimoodi matši alustada, aga sellised asjad juhtuvad ja on mängu osa. Ütlesin endale, et pean korra murdma ja sealt läheb. Võitlesin edasi ja suutsin välja kaevata."

Portugalis Estorilis toimunud ATP 250 turniiril sai Luca van Assche (ATP 48.) samuti esimest korda karjääris võidu, kui 2021. aastal juunioride Prantsusmaa lahtised võitnud prantslane alistas finaalis belglase Alexander Blockxi (ATP 32.) 6:4, 4:6, 7:5.

Hamburgis peetud WTA 250 kategooria turniiril tõstis karikat kodupubliku ees mänginud Tamara Korpatsch (WTA 46.), kes alistas ungarlanna Anna Bondari (WTA 77.) 6:3, 6:2. Tegemist oli tema karjääri teise turniirivõiduga, kolm aastat tagasi võidutses ta Rumeenias toimunud WTA 250 turniiril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

10:28

18-aastane austerlanna teenis Prahas esimese turniirivõidu

08:43

Glinka kerkis Eesti esireketiks

26.07

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

25.07

18-aastane austerlanna lõpetas Krejcikova võiduseeria

25.07

Eesti tennisist Kiira Paškov teenis hooaja kolmanda turniirivõidu

25.07

Maailma 83. reket teenis karjääri esimese turniirivõidu

25.07

Elizaveta Anikina jõudis U-14 Euroopa meistrivõistlustel finaali

25.07

Sinner ja Djokovic loobusid Montreali turniirist: midagi peab muutuma

25.07

Lajal langes veerandfinaalis konkurentsist, Glinka saab esireketiks

23.07

Lajal jõudis Bloomfield Hillsis veerandfinaali

22.07

Lajal alustas tiitli kaitsmist kolmesetilise võiduga

21.07

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

20.07

Malõgina piirdus WTA turniiril kvalifikatsiooniga

20.07

Kolm eestlannat jõudsid BT200 turniiril poolfinaali, Leedule kaks tiitlit

20.07

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:52

Tentoglou nihutas kodupubliku ees karjääri tippmarki

12:16

Soomes loeb Ogier'le kaarti Ingrassia

11:43

Saku Sporting kerkib medaliheitlusse, Viimsi jätkab liidrina

11:01

Mooses tõi Eestile EMX85 klassis pika pausi järel medali

10:28

18-aastane austerlanna teenis Prahas esimese turniirivõidu

09:55

Tiit Karuksi kuukommentaar: Hispaania edulugu, Euroopa edulugu

09:21

Lutkenahus võitis USA meistritiitli, Lylesi seeria sai läbi

08:43

Glinka kerkis Eesti esireketiks

08:10

Palumetsa debüüt kujunes põnevuslahinguks

26.07

Otepää triatloni võitsid Siim ja Rahu

26.07

Rillo võttis Madonas etapivõidu, Saar jätkab sarja liidrina

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

EMV rekordiga võidutsenud Mülla: olen enda kohta rohkem õppinud

26.07

ETV spordisaade, 26. juuli

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Paide liival triumfeerisid Piik – Kender ja Ploomipuu – Hanimägi

26.07

Rasmus Mägi: ma ei näe varianti, et teen suve jooksul mõne stardi

26.07

U-18 korvpallikoondis pidi EM-il Läti eakaaslaste paremust tunnistama

26.07

Valitsev maailmameister Norris avas võiduarve

26.07

Hambidge ohustas tõkkejooksus Eesti rekordit

loetumad

26.07

Norra laskesuusatäht tunnistas probleeme: hakkasin suusatamist kartma

26.07

Hambidge ohustas tõkkejooksus Eesti rekordit

26.07

Rasmus Mägi: ma ei näe varianti, et teen suve jooksul mõne stardi

26.07

Alekna näitas Leedu MV-l kettakaart, mida suutis viimati Kanter

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Maratonlahingu võitnud Anikina krooniti U-14 Euroopa tennisemeistriks

26.07

Kolmekordne olümpiavõitja jäi oma õpilasele alla: pronks teeb palju haiget

26.07

U-18 korvpallikoondis tegi EM-i avamängus Hispaania vastu korraliku partii

26.07

Maailma vanim profijalgpallur lõi 59-aastaselt Jaapani karikasarjas värava

26.07

Ameti maha pannud Leedu peatreener mõtles ümber

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo