18-aastane austerlanna teenis Prahas esimese turniirivõidu

Austerlanna Lilli Tagger (WTA 45.) teenis Prahas toimunud WTA 250 kategooria tenniseturniiril oma karjääri esimese võidu, kui alistas finaalis Darja Sniguri (WTA 43.).

Poolfinaalis Barbora Krejcikova alistanud Tagger kaotas finaalis Sniguri vastu esimesed kolm geimi ning jäi seejärel ka 2:5 kaotusseisu, kuid suutis end sellest august välja kaevata ja seti tie-break'i viia. 18-aastane austerlanna jäi seal peale 7:3 ning vormistas setivõidu.

Teises setis murdis Tagger seisul 2:1 ning läks siis veel kolme geimiga juhtima, teenides lõpuks 6:2 võiduga karjääri esimese WTA karika. Ühtlasi sai temast esimene 2008. aastal sündinud tennisist, kes WTA karussellil turniiri võitnud.

"See oli üks võimas matš, olen lihtsalt nii õnnelik. Olin alguses veidi väsinud ja närvis, suutsin kuidagi esimese seti ümber pöörata ja sama hooga teises setis jätkata," rääkis noor austerlanna pärast finaali. "Pole lihtne niimoodi matši alustada, aga sellised asjad juhtuvad ja on mängu osa. Ütlesin endale, et pean korra murdma ja sealt läheb. Võitlesin edasi ja suutsin välja kaevata."

Portugalis Estorilis toimunud ATP 250 turniiril sai Luca van Assche (ATP 48.) samuti esimest korda karjääris võidu, kui 2021. aastal juunioride Prantsusmaa lahtised võitnud prantslane alistas finaalis belglase Alexander Blockxi (ATP 32.) 6:4, 4:6, 7:5.

Hamburgis peetud WTA 250 kategooria turniiril tõstis karikat kodupubliku ees mänginud Tamara Korpatsch (WTA 46.), kes alistas ungarlanna Anna Bondari (WTA 77.) 6:3, 6:2. Tegemist oli tema karjääri teise turniirivõiduga, kolm aastat tagasi võidutses ta Rumeenias toimunud WTA 250 turniiril.