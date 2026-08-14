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Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Tennis

Eesti tennisist Mark Lajal kohtub Cincinnati Masters 1000 turniiri avaringis argentiinlase Juan Manuel Cerundologa, kes alistas tänavu Prantsusmaa lahtistel maailma esireketi Jannik Sinneri.

Cerundolo on tugevam eelkõige liivaväljakul, kuid tänavu Prantsusmaa lahtistel alistas maailma esireketi Jannik Sinneri. Cerundolo jõudis Pariisis 16 parema hulka.

Kõvakattel pole Cerundolo tänavu kuigi palju mänginud. Viimati tuli ta sellel pinnal väljakule märtsis Indian Wellsi Mastersil, kus jõudis teise ringi. Karjääri jooksul on argentiinlane võitnud ühe ATP 250 turniiri, kui ta võidutses 2021. aastal Cordobas.

Lajali ja Cerundolo kohtumine peaks vihmapauside tõttu kujunenud ajakava järgi algama neljapäeval Eesti aja järgi umbes kell 21–22. Nende mäng on 8. väljaku kolmas kohtumine ning päeva esimene matš algab kell 18.

Lajali ja Cerundolo mängu võitjat ootab teises ringis 25. asetusega prantslane Arthur Rinderknech.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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