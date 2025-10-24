X!

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

Tennis
Jelena Rõbakina
Jelena Rõbakina Autor/allikas: SCANPIXX/AFP
Tennis

Tokyos toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril poolfinaali jõudnud maailma seitsmes reket Jelena Rõbakina tagas ühtlasi koha aastalõputurniiril.

Rõbakina oli reedeses veerandfinaalis poolteist tundi kestnud mängu järel 6:3, 7:6 (4) üle noorest Kanada tennisetähest Victoria Mbokost (WTA 23.). Mboko võitis oma esimeselt servilt küll 84, aga teiselt vaid 20 protsenti (3/15) punktidest, samal ajal olid Rõbakina vastavad näitajad 79 ja 81 protsenti.

Tänavu kaks keskmise kategooria turniiri võitnud Rõbakina kindlustas kolmandat korda järjest koha WTA aastalõputurniiril, mis toimub tänavu 1.-8. novembrini. Riyadhis mängivad lisaks Kasahstani esinumbrile Arina Sabalenka, Iga Swiatek, tiitlikaitsja Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys ja Jasmine Paolini. Varumängijateks kinnitati Mirra Andrejeva ja Jekaterina Aleksandrova.

Tokyo turniiri poolfinaalis läheb Rõbakina vastamisi tšehhitari Linda Noskovaga, kes võitis Anna Kalinskaja vastu avaseti nulliga ning sai siis loobumisvõidu. Sofia Kenin alistas 6:0, 2:6, 7:6 (3) Aleksandrova, viimase poolfinalisti selgitavad Belinda Bencic ja Karolina Muchova.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

22.10

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

22.10

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

21.10

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

21.10

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

20.10

Eesti mehed kerkisid maailma edetabelis, Malõgina kukkus

20.10

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

19.10

Võit Hiinas viis Rõbakina sammu võrra lähemale aastalõputurniirile

19.10

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

18.10

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

18.10

Ningbo turniiri võitja selgitavad Rõbakina ja Aleksandrova

17.10

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17.10

LeBron ja Ronaldo innustavad Djokovici tippspordis jätkama

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:00

Erki Nool ja Saga Vanninen jätkavad koostööd

11:47

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

11:00

Tribuntsov oli Torontos lähedal Eesti rekordile

10:38

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

09:49

Noorte käsipallikoondis valmistub Käärikul EM-valikturniiriks

09:22

Sinjavski ja Bohemians otsivad jätkuvalt oktoobrikuu esimest võitu

08:38

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

08:15

Neidude jalgpallikoondis sai Kreekalt valusa kaotuse

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

23.10

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Venemaa sportlased ikkagi ei osale taliparalümpial

23.10

Messi sõlmis Miami Interiga kolmeaastase lepingu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

loetumad

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

22.10

Olle: kõik ahmisid iga sõna, mis medalivõidu puhul Mati suust välja tuli

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener Uuendatud

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Skandaalne Austria suusatreener: Alaver tundus mulle nagu KGB ohvitser

23.10

Gedly Tugi ja Magnus Kirdi koostöö sai otsa

23.10

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

23.10

Drelli klubi sai üleplatsimees Konontšuki meeskonnast kindlalt jagu

23.10

Maratoni maailmarekordinaine sai kolme aasta pikkuse võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo