Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

Rõbakina oli reedeses veerandfinaalis poolteist tundi kestnud mängu järel 6:3, 7:6 (4) üle noorest Kanada tennisetähest Victoria Mbokost (WTA 23.). Mboko võitis oma esimeselt servilt küll 84, aga teiselt vaid 20 protsenti (3/15) punktidest, samal ajal olid Rõbakina vastavad näitajad 79 ja 81 protsenti.

Tänavu kaks keskmise kategooria turniiri võitnud Rõbakina kindlustas kolmandat korda järjest koha WTA aastalõputurniiril, mis toimub tänavu 1.-8. novembrini. Riyadhis mängivad lisaks Kasahstani esinumbrile Arina Sabalenka, Iga Swiatek, tiitlikaitsja Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys ja Jasmine Paolini. Varumängijateks kinnitati Mirra Andrejeva ja Jekaterina Aleksandrova.

Tokyo turniiri poolfinaalis läheb Rõbakina vastamisi tšehhitari Linda Noskovaga, kes võitis Anna Kalinskaja vastu avaseti nulliga ning sai siis loobumisvõidu. Sofia Kenin alistas 6:0, 2:6, 7:6 (3) Aleksandrova, viimase poolfinalisti selgitavad Belinda Bencic ja Karolina Muchova.