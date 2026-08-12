Gauff pääses mänguta edasi, Osaka kaotas eduseisust

Neljanda asetusega Gauff (WTA 4.) oleks pidanud teisipäevases veerandfinaalis vastamisi minema Belinda Benciciga (WTA 14.), kuid 12. paigutusega šveitslanna ei olnud vigastuse tõttu võimeline mängima ja andis loobumisvõidu.

"See on suurepärane turniir ja ma ootasin väga, et saaksin siin edasi mängida. Ma proovisin kõike, et täna õhtuks mänguvalmis olla. Jään ootama järgmist korda," teatas Bencic veidi enne matši algust.

Toronto turniiri 2015. aastal võitnud Bencic rääkis juba turniiri alguses, et on pärast Wimbledoni suure slämmi turniiri olnud hädas pisivigastusega. "Ma ei olnud üldse kindel, kas saan siin [Torontos] mängida. Taastumine on kulgenud väga aeglaselt, nii et olin veidi mures, aga ma väga tahtsin siin mängida," avaldas šveitslanna teise ringi matši järel.

Gauff läheb poolfinaalis kokku teisena asetatud Jelena Rõbakinaga (WTA 2.), kes kaotas veerandfinaalis 11. paigutusega Naomi Osakale (WTA 13.) esimese seti 4:6, kuid võitis järgmise seti tie-break'is 7:5 ning pani otsustavas setis oma paremuse maksma tulemusega 6:4.

Teise finalisti selgitavad omavahel välja seitsmenda asetusega poolatar Iga Swiatek (WTA 8.) ja üheksandana paigutatud ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 9.). Poolfinaalid toimuvad Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva.