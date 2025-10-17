X!

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

Tennis
Jasmine Paolini
Jasmine Paolini Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Hiinas Ningbos toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril pääses reedel poolfinaali maailma kaheksas reket Jasmine Paolini, kes oli 5:7, 7:5, 6:3 üle olümpiavõitjast Belinda Bencicist (WTA 14.).

Paolini läks avasetis 2:0 ja 40:0 juhtima, aga ei suutnud ikkagi oma servi hoida ning Bencic võitis viis punkti järjest. Šveitsi esireket murdis avasetis veel kolm korda ning servis teises setis seisul 5:4 matšivõidule, aga Paolini murdis nulliga ja võitis ka järgmised kaks geimi.

Teine sett kestis enam kui poolteist tundi ning Bencicil oli veel otsustava vaatuse avageimis murdepall, aga seejärel oli Paolini oma servil kindel ning tagas koha nelja parema seas. Itaallanna tõrjus Bencici 20 murdepallist 14 ja realiseeris ise 14-st seitse.

Kolm tundi ja 22 minutit kestnud mäng on Paolini hooaja pikim ja WTA teatel pikkuselt aasta 11., sealjuures mängis Bencic alles eelmises ringis Julija Starodubtsevaga selle tabeli tippu tõusnud kolm tundi ja 33 minutit pika matši.

itaallanna peab WTA finaalturniirile koha tagamiseks poolfinaalis alistama Jelena Rõbakina, kes oli kindlalt, 6:2, 6:0, üle Ajla Tomljanovicist. Lahtised on veel kaks kohta, millele konkureerib lisaks Paolinile ja Rõbakinale veel Mirra Andrejeva. Ningbo turniiri teises poolfinaalis kohtuvad Diana Shnaider ja Jekaterina Aleksandrova.

Toimetaja: Anders Nõmm

