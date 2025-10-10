X!

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

Hiinas suurimas linnas Shanghais jätkuval hooaja eelviimasel tennise Mastersil selgusid viimased poolfinalistid, nelja parema sekka jõudsid prantslane Arthur Rinderknech ja neutraalse lipu all mängiv Daniil Medvedev.

Maailma edetabelis 54. real paiknev Rinderknech sai senise karjääri kaalukaima võidu, alistades veerandfinaalis 6:3, 6:4 kanadalase Felix Auger-Aliassime'i, kes on maailma 13. reket. Kunagi varem pole 30-aastane Rinderknech Mastersil poolfinaali jõudnud.

Shanghais on Rinderknech nüüd alistanud järjest kolm edetabelis 20 parema seas olevat mängijat – lisaks Auger-Aliassime'ile sai ta jagu ka maailma kolmandast reketist Alexander Zverevist ja 19. real paiknevast Jiri Leheckast.

Ühtlasi kordas Rinderknech enda nõo saavutust – nimelt on tänu suurepärasele turniirile läbi aegade edukaimaks Monaco meestennisistiks kerkinud Valentin Vacherot (ATP 204.), kes kindlustas neljapäeval Shanghais pääsu nelja parema sekka, Rinderknechi nõbu, mõlemale on see esimene Mastersi poolfinaal.

"See on väga suur asi," õhkas Rinderknech pärast võitu. "Esiteks seetõttu, et kordasin enda nõo saavutust. Neljapäev oli tema jaoks nii emotsionaalne ja nüüd proovisin mina sama. See turniir on olnud imeline! Kogu perekond elab meile eemalt kaasa. Siin oleme nagu omas maailmas. Rääkides enda mängust, olen enda esitusega rahul ja ka sellega, et võitsin kahes setis, siis ma pole poolfinaalis liiga väsinud."

Vacherot tõuseb tänu imelisele turniirile edetabelis saja parema sekka, Rinderknech peaks praeguse seisuga kerkima vähemalt 17 kohta.  

Kui Vacherot läheb poolfinaalis vastamisi tennise suurkuju Novak Djokoviciga (ATP 4.), siis Rinderknech kohtub maailma edetabelis 18. kohale langenud Medvedeviga. Veerandfinaalis sai Medvedev pisut alla kahe tunni kestnud matšis 6:4, 6:4 jagu maailma seitsmendast reketist, austraallasest Alex de Minaurist.

Sellega jõudis Medvedev ka uue tähiseni – nimelt oli see tema karjääri 50. võit esikümnemängija üle.

Rinderknech ja 2019. aastal Shanghais triumfeerinud Medvedev on varem omavahel vaid korra mänginud – 2022. aasta USA lahtiste meistrivõistluste teises ringis jäi Medvedev peale 6:2, 7:5, 6:3.

