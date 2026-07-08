Feryst sai Wimbledoni madalaima asetusega poolfinalist pärast 2001. aastat

Briti tennisist Arthur Fery jätkas kodusel Wimbledoni suure slämmi turniiril oma suurepärast esitust, alistades veerandfinaalis üheksanda asetusega itaallase Flavio Cobolli 6:4, 7:6 (7:4), 6:0 ning kindlustades koha poolfinaalis.

Maailma edetabelis 114. kohal paiknev Fery oli turniirile pääsenud korraldaja wildcard'ina ehk vabapääsmega ning sai nüüd madalaima edetabelikohaga meespoolfinalistiks Wimbledonis pärast 2001. aastat. Viimati jõudis nii madala asetusega mängija nelja parema hulka Goran Ivaniševic, kes võitis toona maailma 125. reketina ka turniiri.

Veerandfinaali avasett kulges tasavägiselt. Cobollil avanes 3:3 seisul murdepall, kuid itaallane ei suutnud seda kasutada. Hiljem loovutas ta oma servi ning Fery võitis avaseti 6:4. Teises setis tuli britt välja varasest servikaotusest ja jäi peale kiires lõppmängus. Kolmandas setis valitses Fery juba täielikult väljakut, loovutamata vastasele ainsatki geimi.

Enne veerandfinaali oli Fery pidanud kaks järjestikust viiesetilist kohtumist, kuid kuumast ilmast hoolimata ei näidanud ta väsimuse märke. Ta lõpetas kohtumise ässaga ning kindlustas ajaloolise pääsu poolfinaali.

Feryst sai ühtlasi alles neljas vabapääsmega meesmängija, kes on jõudnud suure slämmi turniiril poolfinaali, ning viies Briti mees profiajastul, kes on Wimbledonis nelja parema hulka jõudnud.

Kohtumist jälgis keskväljaku kuninglikust loožist ka Suurbritannia kuninganna Camilla.