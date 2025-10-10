X!

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Saksamaa, Austria ja Tšehhi teedel, kui peetakse kolmas Kesk-Euroopa ralli. Hyundai on võitnud mõlemad rallid, mullu võidutses Kesk-Euroopa teedel Ott Tänak, kes üritab veel tiitliheitlusesse pürgida.

Tänavuse Kesk-Euroopa ralliga tehakse algust juba järgmisel neljapäeval, 16. oktoobril, kui lisaks hommikusele testikatsele toimub kaks 12,83-kilomeetrist kiiruskatset. Reedel ja laupäeval tehakse kolmel katsel kaks läbimist, aga pühapäevane võistluspäev tuleb huvitav, sest nn Beyond Borders katsel ületatakse Saksamaa-Austria piir ning Mühltali-nimeline punktikatse on ralli kõige pikem (26,52 km).

Hyundail on Kesk-Euroopast head mälestused: Thierry Neuville võidutses kaks aastat tagasi ja Ott Tänak mullu. Lisaks on mõlemad seisnud pjedestaali kolmandal astmel.

Tänavu panustatakse eriti Ott Tänaku ja Martin Järveoja peale, sest Hyundai otsustas hiljuti, et eestlased ei too viimaselt kolmel rallilt võistkonnale punkte. See luba Hyundail ilma ajatrahvita Tänaku auto mootorit vahetada.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ütles, et võistkond tahab Tänakut maailmameistrina näha. "Otsustasime Otti ja Martinit aidata ja reegleid ära kasutada. Kuna nad enam võistkonnale punkte ei too, saime anda neile uue mootori. Ott ja Martin lähevad teele Monte Carlo ralli seadistusega, sest nad tundsid sellega end paremini," ütles Abiteboul.

Tänaku sõnul aitab neid eelnev kogemus. "Teame mida oodata. See on ralli, kus väga palju sõltub ilmastikuoludest. Väga palju kurve ja tee võib äärmiselt mudaseks minna. Mida kaugemal sa stardirivis oled, seda enam üllatusi leiad. Iga läbimisega on teel rohkem muda," ütles eestlane. "Sõidustiil on võti, sest pidamine muutub pidevalt. Eriti, kui peaks sadama."

"Oleme veel tiitliheitluses sees, aga tipptulemuse saavutamine on kohustuslik," lisas Tänak.

Tõepoolest, kolm rallit enne hooaja lõppu on eestlased veel heitluses, aga 181 punktiga ollakse neljandal kohal ning vahe Sebastien Ogier'ga (Toyota; 224 p) on paisunud 43 punktile. Nende kahe vahele mahuvad veel Toyota mehed Elfyn Evans (222 p) ja Kalle Rovanperä (203 p), Tänakust omakorda 15 punkti kaugusele jääb tiimikaaslane Neuville.

Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport

Karjääri lõpetav Rovanperä: see ei ole veel läbi

Soome rallitäht Kalle Rovanperä teatas kolmapäeval ootamatult, et lõpetab selle hooajaga oma suurepärase rallikarjääri ning keskendub edaspidi vormelisarjadele.

25-aastane soomlane on kolm rallit enne hooaja lõppu aga samamoodi tiitliheitluses ning ütles, et eesmärk on kolmas MM-tiitel ära võita. "Lõuna-Ameerika rallid ei läinud meie jaoks hästi, aga me oleme ikka heitluses ja ei anna alla," ütles Rovanperä Toyota pressiteate vahendusel.

Kesk-Euroopa ralli näol on tegemist hooaja teise täielikult asfaldil sõidetava ralliga ning hooaja esimesel, Kanaari saarte rallil oli Rovanperä teiselt planeedilt. "Asfaldi peale minek tuleb huvitav. Kesk-Euroopa teed ei ole küll nii kenad, sest on palju roopaid ja muda, aga see on tore ralli ja proovime ikkagi maksimumi võtta," sõnas Rovanperä.

Lisaks põnevale tiitliheitlusele sõitjate arvestuses on Toyotal Kesk-Euroopa rallil võimalus kindlustada tootjate tiitel. Toyota on kogunud sel hooajal 572 punkti ning Hyundai (447 p) jääb juba 125 punkti kaugusele. Kui Toyota lahkub Kesk-Euroopast enam kui 120-punktilise eduga, panevad nad viienda tootjate MM-tiitli taskusse.

Kesk-Euroopa MM-ralli algab 16. oktoobril, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

