Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

Hyundai rallimeeskond andis teisipäeval teada, et Ott Tänak ja Martin Järveoja kolmelt viimaselt MM-rallilt võistkonnale punkte ei too.

Tänakut segasid Tšiili MM-rallil probleemid mootoriga, mis ilmnesid eestlase sõnul ka Rootsi rallil. FIA reeglid näevad aga ette, et sõitjad võivad hooaja jooksul kasutada kahte mootorit.

Kolmanda mootori paigaldamine tähendaks viieminutilist ajakaristust, aga Hyundai on otsustanud, et Tänak ja Järveoja kolmel viimasel MM-rallil võistkonnale tehasepunkte ei too.

"Hyundai rallimeeskond nomineerib viimasteks MM-rallideks tehasepunktidele sõitma ainult Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux'. See strateegiline otsus võimaldab Ott Tänakul ja Martin Järveojal reegleid täiel määral ära kasutades MM-tiitli nimel võitlemiseks olla parimal võimalikul positsioonil," kirjutas meeskond pressiteates.

Järgmisena on MM-sarja kavas 16.-19. oktoobrini toimuv Kesk-Euroopa ralli, seejärel sõidetakse novembri alguses Jaapanis ja kuu lõpus Saudi Araabias.