Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Hyundai rallimeeskond andis teisipäeval teada, et Ott Tänak ja Martin Järveoja kolmelt viimaselt MM-rallilt võistkonnale punkte ei too.

Tänakut segasid Tšiili MM-rallil probleemid mootoriga, mis ilmnesid eestlase sõnul ka Rootsi rallil. FIA reeglid näevad aga ette, et sõitjad võivad hooaja jooksul kasutada kahte mootorit.

Kolmanda mootori paigaldamine tähendaks viieminutilist ajakaristust, aga Hyundai on otsustanud, et Tänak ja Järveoja kolmel viimasel MM-rallil võistkonnale tehasepunkte ei too.

"Hyundai rallimeeskond nomineerib viimasteks MM-rallideks tehasepunktidele sõitma ainult Thierry Neuville'i ja Adrien Fourmaux'. See strateegiline otsus võimaldab Ott Tänakul ja Martin Järveojal reegleid täiel määral ära kasutades MM-tiitli nimel võitlemiseks olla parimal võimalikul positsioonil," kirjutas meeskond pressiteates.

Järgmisena on MM-sarja kavas 16.-19. oktoobrini toimuv Kesk-Euroopa ralli, seejärel sõidetakse novembri alguses Jaapanis ja kuu lõpus Saudi Araabias.

Toimetaja: Anders Nõmm

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

