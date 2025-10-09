Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

25-aastane Rovanperä hakkab alates järgmisest aastast võistlema Jaapani Super Formula ringrajasarjas, kuid jääb esindama Toyotat (Toyota Gazoo Racing).

"See otsus ei sündinud lihtsalt, kuid olen selle peale juba mõnda aega mõelnud. Olen praeguseks autorallis saavutanud nii palju, et hakkasin mõtlema, milliseid teisi väljakutseid tahaksin endale leida. See oli raske, kuid usun, et õige otsus," ütles soomlane Toyota rallitiimi pressiteate vahendusel.

Rovanperä tõusis autorallis erakordselt kiiresti tippude sekka. Temast sai Toyota põhisõitja 2020. aastal ja juba oma teisel MM-rallil Rootsis lõpetas kolmandana, saades seeläbi läbi aegade noorimaks MM-sarjas pjedestaalile jõudnud piloodiks. Aasta hiljem teenis ta oma esimese etapivõidu, kui edestas Rally Estonia kokkuvõttes varalahkunud Craig Breeni ja Thierry Neuville'i.

2022. aastal sai Rovanperäst WRC läbi aegade noorim maailmameister ning kaitses järgmisel hooajal edukalt oma tiitlit. Soomlane tegi juba mullu pooliku hooaja, ent naasis tänavuseks hooajaks täiskohaga.

"Arvestades, kui noor ta on ja kui palju ta on saavutanud, siis on loomulik, et ta tahab vastu võtta uue väljakutse. Oleme näinud, kuidas ringrajasõitjad on proovinud rallit, kuid väga harva oleme näinud vastupidist," kommenteeris Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala.

Autoralli MM-sarjas jääb sõita veel kolm etappi. Rovanperä hoiab üldarvestuses kolmandat kohta, kaotades tiimikaaslastele Sebastien Ogier'le ja Elfyn Evansile vastavalt 21 ja 19 punktiga. Järgmine MM-ralli sõidetakse tuleval nädalal Kesk-Euroopa teedel.