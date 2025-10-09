X!

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

Kalle Rovanperä Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Kahekordne autoralli maailmameister soomlane Kalle Rovanperä teatas, et lõpetab pärast käimasolevat hooaega rallisõitja karjääri ja hakkab edaspidi kihutama ringradadel.

25-aastane Rovanperä hakkab alates järgmisest aastast võistlema Jaapani Super Formula ringrajasarjas, kuid jääb esindama Toyotat (Toyota Gazoo Racing).

"See otsus ei sündinud lihtsalt, kuid olen selle peale juba mõnda aega mõelnud. Olen praeguseks autorallis saavutanud nii palju, et hakkasin mõtlema, milliseid teisi väljakutseid tahaksin endale leida. See oli raske, kuid usun, et õige otsus," ütles soomlane Toyota rallitiimi pressiteate vahendusel.

Rovanperä tõusis autorallis erakordselt kiiresti tippude sekka. Temast sai Toyota põhisõitja 2020. aastal ja juba oma teisel MM-rallil Rootsis lõpetas kolmandana, saades seeläbi läbi aegade noorimaks MM-sarjas pjedestaalile jõudnud piloodiks. Aasta hiljem teenis ta oma esimese etapivõidu, kui edestas Rally Estonia kokkuvõttes varalahkunud Craig Breeni ja Thierry Neuville'i.

2022. aastal sai Rovanperäst WRC läbi aegade noorim maailmameister ning kaitses järgmisel hooajal edukalt oma tiitlit. Soomlane tegi juba mullu pooliku hooaja, ent naasis tänavuseks hooajaks täiskohaga.

"Arvestades, kui noor ta on ja kui palju ta on saavutanud, siis on loomulik, et ta tahab vastu võtta uue väljakutse. Oleme näinud, kuidas ringrajasõitjad on proovinud rallit, kuid väga harva oleme näinud vastupidist," kommenteeris Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala.

Autoralli MM-sarjas jääb sõita veel kolm etappi. Rovanperä hoiab üldarvestuses kolmandat kohta, kaotades tiimikaaslastele Sebastien Ogier'le ja Elfyn Evansile vastavalt 21 ja 19 punktiga. Järgmine MM-ralli sõidetakse tuleval nädalal Kesk-Euroopa teedel.

Toimetaja: Henrik Laever

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

