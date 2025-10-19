X!

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

Autoralli
Sebastien Ogier
Sebastien Ogier Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

Kalle Rovanperä teenis Kesk-Euroopa rallil võidu ning sekkus julgelt MM-sarja tiitliheitlusse, laupäeval katkestanud Sebastien Ogier võttis pühapäeval kamaluga punkte ning püsib samuti tipus. Toyota kasutas Hyundai ebaõnne ära ning kindlustas järjekordse tootjate MM-tiitli.

Kesk-Euroopasse MM-sarja üldliidrina läinud Ogier katkestas laupäeval, aga Toyota mehaanikud said pühapäevaks auto uuesti teele ning prantslane ei valmistanud neile pettumust, teenides võidu nii pühapäevases arvestuses kui punktikatsel.

Pärast Ogier' katkestamist kerkis ralli liidriks tiimikaaslane Rovanperä, kes hoidis esikohast kinni ning lisas pühapäeval veel kuus punkti. Nii tema kui Ogier on kogunud hooajaga 234 punkti. MM-sarja liidriks kerkis aga Evans, kes lisas Kesk-Euroopas oma arvele 25 punkti ning on hooajaga kogunud 247 silma.

Neljandal kohal jätkab Ott Tänak (197 p), kes teenis Kesk-Euroopas kolmanda koha eest 15 ja punktikatse viienda koha eest ühe lisapunkti. Eestlane kaotab Evansile aga juba 50 punktiga. Tiitliheitlus pole eestlase jaoks matemaatiliselt läbi, aga maailmameistriks tulemine on peaaegu et võimatu.

Lisaks kindlustas Toyota võistkond viienda järjestikuse MM-tiitli, sest enne hooaja kaht viimast rallit edestavad nad Hyundaid 168 punktiga. Toyota on võitnud kokku üheksa tiitlit, eespool on vaid kümme tiitlit kogunud Lancia.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 6. novembril Jaapanis.

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 247 punkti
2. Sebastien Ogier (Toyota) 234
3. Kalle Rovanperä (Toyota) 234
4. Ott Tänak (Hyundai) 197
5. Thierry Neuville (Hyundai) 166
6. Takamoto Katsuta (Toyota) 110
7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 96
8. Sami Pajari (Toyota) 79
9. Oliver Solberg (Toyota) 64
10. Joshua McErlean (M-Sport Ford) 26

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota 632 punkti
2. Hyundai 464
3. M-Sport Ford 176
4. Toyota WRT2 127

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

15:34

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

15:28

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

10:17

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

17.10

Sakslased tahavad ralli legendaarsele Nürburgringile viia

16.10

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

15.10

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

11.10

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

sport.err.ee uudised

17:09

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

16:35

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

16:10

VAATA OTSE | Kes võidavad Müncheni laskesuusafestivali? Uuendatud

15:49

Kotsari koduklubi kaotas Jaapanis viienda mängu järjest

15:34

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

15:28

Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

15:16

Võit Hiinas viis Rõbakina sammu võrra lähemale aastalõputurniirile

14:26

Ellermann ja Donna Anna kaitsesid koolisõidu sisemeistritiitlit

13:31

Kerr Kriisa lõpetas pika võistluspausi hea esitusega

12:54

Galerii: Ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Julia Rakitina Uuendatud

12:38

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

11:42

McLareni sõitjad põrkasid kokku, kvalifikatsiooni võitis Verstappen

10:48

Messi sai põhihooaja viimasel päeval kirja kübaratriki ja võitis kuldsaapa

10:17

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

09:21

Tribuntsov oli MK-etapil olümpiavõitjate järel neljas

08:54

Käit andis Šveitsi kõrgliigas esimese väravasöödu

08:04

TÜ/BIgbank pööras neljandas geimis kaotusseisu võiduks, edukas ka Rae

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

18.10

Olümpiakohta sihtiv Kalev: 10 km vabatehnika on suur eesmärk

18.10

Tribuntsov pääses MK-etapil viienda ajaga finaali Uuendatud

loetumad

15:34

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

10:17

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

16:10

VAATA OTSE | Kes võidavad Müncheni laskesuusafestivali? Uuendatud

18.10

VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

18.10

Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

18.10

Iisraeli sportlased jäeti MM-ilt kõrvale, ROK pole rahul

17.10

Eilat: Eesti inimesed on valmis andestama, kui Alaver ja Veerpalu räägiksid

18.10

Tiitlikaitsja seljatanud Tartu Ülikool jätkab Eesti-Läti liigas veatult

18.10

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo