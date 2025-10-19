Laupäeval katkestanud Ogier püsis tiitliheitluses, Toyota sai MM-tiitli

Kalle Rovanperä teenis Kesk-Euroopa rallil võidu ning sekkus julgelt MM-sarja tiitliheitlusse, laupäeval katkestanud Sebastien Ogier võttis pühapäeval kamaluga punkte ning püsib samuti tipus. Toyota kasutas Hyundai ebaõnne ära ning kindlustas järjekordse tootjate MM-tiitli.

Kesk-Euroopasse MM-sarja üldliidrina läinud Ogier katkestas laupäeval, aga Toyota mehaanikud said pühapäevaks auto uuesti teele ning prantslane ei valmistanud neile pettumust, teenides võidu nii pühapäevases arvestuses kui punktikatsel.

Pärast Ogier' katkestamist kerkis ralli liidriks tiimikaaslane Rovanperä, kes hoidis esikohast kinni ning lisas pühapäeval veel kuus punkti. Nii tema kui Ogier on kogunud hooajaga 234 punkti. MM-sarja liidriks kerkis aga Evans, kes lisas Kesk-Euroopas oma arvele 25 punkti ning on hooajaga kogunud 247 silma.

Neljandal kohal jätkab Ott Tänak (197 p), kes teenis Kesk-Euroopas kolmanda koha eest 15 ja punktikatse viienda koha eest ühe lisapunkti. Eestlane kaotab Evansile aga juba 50 punktiga. Tiitliheitlus pole eestlase jaoks matemaatiliselt läbi, aga maailmameistriks tulemine on peaaegu et võimatu.

Lisaks kindlustas Toyota võistkond viienda järjestikuse MM-tiitli, sest enne hooaja kaht viimast rallit edestavad nad Hyundaid 168 punktiga. Toyota on võitnud kokku üheksa tiitlit, eespool on vaid kümme tiitlit kogunud Lancia.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 6. novembril Jaapanis.

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 247 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 234

3. Kalle Rovanperä (Toyota) 234

4. Ott Tänak (Hyundai) 197

5. Thierry Neuville (Hyundai) 166

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 110

7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 96

8. Sami Pajari (Toyota) 79

9. Oliver Solberg (Toyota) 64

10. Joshua McErlean (M-Sport Ford) 26

Seis võistkondlikus arvestuses:

1. Toyota 632 punkti

2. Hyundai 464

3. M-Sport Ford 176

4. Toyota WRT2 127