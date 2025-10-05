Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

Hyundai autorallimeeskond valmistub hetkel Kesk-Euroopa ralliks ja proovis seetõttu äsjasel testil Belgias ka eelmise aasta modifikatsiooniga autot.

Hyundai on tänavu peakonkurent Toyotale alla jäänud. MM-sarja kolm esimest on hetkel kõik Toyota sõitjad ja eelmisel asfaldirallil oli nende edu iseäranis veenev.

Kesk-Europpa teid katab asfalt ja samal kattel sõidetakse ka hooaja eelviimane etapp Jaapanis. Viimati oli asfaldiralli kavas aprillis Kanaari saartel - seal kujunes Toyota saagiks koguni nelikvõit.

Kõik see on pannud Hyundaid muretsema ja Kesk-Euroopa ralli eel võrreldi tänavust tänavust autot mullusega. Just eelmise aasta masinaga õnnestus Tänakul see ralli võita.

Nii testis Tänak ühel päeval Belgias mõlemat autot. Meeskonna teised sõitjad Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux siiski ei usu, et 16.-19. oktoobril toimuvale jõuproovile võetakse kaasa mullused masinad.

"Me testime veel Horvaatias, sest Fourmaux osaleb seal rallil, aga me ei usu, et Hyundai naasmine 2024. aastasse oleks lahendus," sõnas Neuville kodumaisele väljaandele Le Derniere Heure.

Fourmaux põhjendas katsetust veebiküljel Rallye-Sport. "Eelmisel aastal oli auto kõigil asfaldirallidel konkurentsis, nii et tahtsime kaht erinevat versiooni võrrelda," lausus prantslane. "Me testisime ja võrdlesime ning pole põhjust minna Kesk-Euroopasse 2024. aasta autoga. Me kõik oleme selles osas ühel nõul."

Fourmaux tõi välja, et oma olemuselt on Kanaari saarte ralli ja Kesk-Euroopa rallid siiski erinevad. "Hispaanias vajasime tõeliselt jäika ja ringrajalaadset võidusõiduautot, aga Kesk-Euroopas on teistmoodi, eriti kurvide lõikamisest tuleva pori tõttu. Võib-olla eksisime Kanaaridel ka seadistuses."