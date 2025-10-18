VIDEO | MM-sarja üldliider Ogier pidi õnnetuse järel katkestama

Autoralli MM-tiitli nimel heitlev Sebastien Ogier sõitis Kesk-Euroopa rallil vastu puud ning prantslane oli sunnitud katkestama. Tiitliheitlus muutub seetõttu märkimisväärselt ning oma positsiooni saab parandada ka Ott Tänak.

Kaheksakordne maailmameister Ogier (Toyota) läks rallit juhtima esimesel katsel ning ta hoidis sellest kohast kinni terve reedese võistluspäeva vältel, aga laupäeva hommikul möödus temast tiimikaaslane Kalle Rovanperä.

Kümnendal kiiruskatsel lõpetas Rovanperä hea ajaga, aga prantslane oli vaheajapunktides isegi kiirem, aga tema ralli lõppes kraavis, kui vanameister pikas paremas kurvis libisema läks. Ogier ei suutnud enam autot kontrollida ja tema Yaris põrkas vastu puud, mistõttu oli MM-sarja üldliider sunnitud katkestama.

The moment it all went wrong for our championship leaders ❌#WRC | #CER2025 pic.twitter.com/ch3Ll6oE7O — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 18, 2025

Ogier oli hooajaga kogunud 224 punkti, tiimikaaslane Elfyn Evans läks Kesk-Euroopasse vaid kahepunktilise kaotusega. Rovanperä oli 203 punktiga kolmas ja Tänak 181 punktiga kolmas.

Ogier'l on võimalus pühapäeval veel siiski punkte koguda, kui mehaanikud tema auto korda saavad. Ogier katkestas ka mullusel mõõduvõtul, kui ta 17. katsel samuti libedal teel teelt välja sõitis.