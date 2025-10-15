X!

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

Autoralli
Jonne Halttunen
Jonne Halttunen
Autoralli

Kahekordne autoralli maailmameister soomlane Kalle Rovanperä teatas, et lõpetab pärast käimasolevat hooaega rallisõitja karjääri ja hakkab edaspidi kihutama ringradadel.

25-aastane Soome ralliäss üllatas eelmisel nädalal tervet mootorispordi maailma, kui teatas, et ta on otsustanud autorallist loobuda ning edaspidi vormelitele keskenduda. Ta jätkab Toyota võistkonnas, kuid alustab oma vormelikarjääri järgmisest hooajast Jaapani kõrgeimas vormelisarjas ning soomlase sõnul on tema eesmärk võistelda ka kuninglikus F1-sarjas.

Rovanperä otsuse üle on arutatud pea nädal aega ning teemasid jätkub kauemakski, aga üks suur küsimus ripub ka tema kaardilugeja Jonne Halttuneni pea kohal.

"Esimene reaktsioon oli šokk," tõdes Halttunen portaalile DirtFish. "Ma ei olnud õnnelik. Mõtlesin, miks ta sellise otsuse tegi, mis põhjus sel oli. Ma ei näinud sellel mingit mõtet. Esimene reaktsioon oli kindlasti negatiivne, aga olin sellest tegelikult juba kuid kuulnud. Mõtlesin tol hetkel lihtsalt, et saame ikka ühe või kaks aastat veel koos sõita."

2017. aastal 17-aastasena MM-sarjas debüteerinud Rovanperä on terve oma karjääri kihutanud Halttuneni legendi järgi ning sel suvel jõudsid kahekordsed maailmameistrid suure saavutuseni, kui võidutsesid lõpuks Soome MM-rallil.

"Nüüd mõistan tema reaktsiooni finišis teisiti. See tähendas meile palju, sest teadsin juba rallile minnes, et see võib olla meie viimane ralli Soomes Rally1 autoga, see tähendab tippklassi autoga," rääkis Halttunen. "Olime rallit võitmas ja raja ääres oli nii palju soomlasi. Esmaspäeval mõtlesime, et kas see oligi kõik? See oligi viimane kord? Loomulikult rõõmustasime võidu üle, aga samal ajal teadsime, et see võis viimaseks korraks jääda."

Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen said tänavu lõpuks Soomes rallivõitu tähistada Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing

Vormeliautos paraku kahele mehele ruumi ei ole, seega mida 39-aastane Halttunen edasi teeb? "Ma võiksin ka inglise keeles kaarti lugeda, aga mitte-soomlaste leidmine ei ole nii lihtne. Mõni aasta tagasi oli veel mitu Soome sõitjat, aga nüüd on tipptasemel alles ainult Sami [Pajari] ning mina allapoole minna ei taha," rääkis Halttunen.

"Ma ei taha enam Rally2-s sõita, sest olin seal juba pikka aega ja võitsime tiitli ka. Realistlikult võib mu kaardilugeja karjäär läbi olla, sest sõitjaid lihtsalt ei ole."

"Oleme Kallega arutanud, et kui ta ühel päeval tagasi tuleb, siis jätkaksime. Või kui tal on mistahes sõitudel kaardilugejat vaja, siis teeksime seda koos. Aga see võib olla aastate kaugusel," lisas Halttunen. "Ma olen veel parimas eas ja see oleks üpris kurb, kui karjäär niimoodi läbi saaks. Mina tahaks veel mitu aastat võistelda. Siis võiksin rõõmsalt lõpetada."

Tänavuse MM-sarja hooaja lõpuni on jäänud pidada kolm rallit ning Kesk-Euroopa mõõduvõtt saab alguse juba neljapäeval, kui hommikul toimub testikatse ning õhtul esimesed kaks kiiruskatset. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

