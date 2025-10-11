Tänak: Toyotal pole mind vaja

Kahekordse autoralli maailmameistri Kalle Rovanperä ootamatu karjääri lõpetamine on toonud esile küsimuse, kes soomlast Toyotas asendada võiks. Ühe variandina on välja pakutud ka Ott Tänakut, kuid eestlane ise sellist võimalust ei näe.

25-aastane Rovanperä teatas 9. septembril, et lõpetab tänavuse hooaja järel oma suurepärase rallikarjääri ning keskendub edaspidi vormelisarjadele.

Sellest tulenevalt on hakatud spekuleerima, kes järgmisel aastal Toyotas Rovanperä asendama hakkaks ja üheks selgeks kandidaadiks on rootslane Oliver Solberg, aga Ott Tänaku staatus vabaagendina on samuti intrigeeriv.

Tänak kuulus Toyota võistkonda 2018. ja 2019. aastal ning tuli oma teisel aastal ühtlasi maailmameistriks, aga eestlane tõmbas DirtFishiga rääkides kuulujuttudele pidurit. "Vaadates suurt pilti ja Toyota praegust koosseisu, siis neil ei ole väga vajadust kaugemale vaadatagi. Ma ütleks, et nende koosseis on üpriski ilmselge," sõnas Tänak. "Neil on asi kaetud, ma ei näe üldse põhjust seda teemat arutada."

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 16. oktoobril Kesk-Euroopa teedel, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.