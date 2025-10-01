Mölder seljatas tasavägise mängu järel viienda asetusega tšehhi

Esimeses setis polnud ühtki murret ega isegi ühtki murdepalli, aga kiires lõppmängus tegi Mölder kiiresti kaks minimurret ja juhtis 5:0, vahendab Tennisnet.ee. Paraku tuli vastane järele ja peatselt oli seis 6:6. Sellelt seisult võitis Mölder punkti vastase servil ja siis lõpetas seti oma serviga.

Teises setis õnnestus Mölderil mängu ainus murre seitsmendas geimis ning see tagas ka seti ja matši võidu. Kumštat sai mängu esimesed murdepallid Mölderi servil seisul 5:4, 15:40, aga eestlane suutis järjest neli punkti võita.

Mölderi vastane teises ringis polnud kolmapäeva hilisõhtuks veel selgunud. Tõenäoliselt tuleb Mölder siiski neljapäeval väljakule nii üksik- kui paarismängus, aga tema vastane peab sel juhul pidama kaks matši samal päeval.