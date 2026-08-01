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Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

Tennis
Tennise Eesti meistrivõistluste meeste üksikmängu finaal: Markus Mölder – Oliver Ojakäär
Tennise Eesti meistrivõistluste meeste üksikmängu finaal: Markus Mölder – Oliver Ojakäär Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Dublini M15 turniiril alistas seitsmendana asetatud Markus Mölder (ATP 892.) veerandfinaalis neljandana asetatud iirlase Michael Agwi (ATP 795.) kindlalt 6:1, 6:4.

Kuigi Agwi paikneb maailma edetabelis Möldrist kõrgemal, ei kujunenud kohtumine Eesti tennisistile kuigi keeruliseks. Mölder kontrollis mängu algusest lõpuni ning vormistas veenva võidu, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis ootab Mölderit ees aga märksa tõsisem katsumus, kui tema vastaseks on turniiri esimesena asetatud prantslane Robin Catry (ATP 604.). Prantslane pidi veerandfinaalis võidu nimel kõvasti vaeva nägema ja alistas oma vastase alles kolmes setis.

Mölder ja Catry ei ole seni omavahel kohtunud. Prantslase senine kõrgeim ATP edetabelikoht on olnud 491.

Toimetaja: Lisette Holst

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