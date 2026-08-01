Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

Kuigi Agwi paikneb maailma edetabelis Möldrist kõrgemal, ei kujunenud kohtumine Eesti tennisistile kuigi keeruliseks. Mölder kontrollis mängu algusest lõpuni ning vormistas veenva võidu, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis ootab Mölderit ees aga märksa tõsisem katsumus, kui tema vastaseks on turniiri esimesena asetatud prantslane Robin Catry (ATP 604.). Prantslane pidi veerandfinaalis võidu nimel kõvasti vaeva nägema ja alistas oma vastase alles kolmes setis.

Mölder ja Catry ei ole seni omavahel kohtunud. Prantslase senine kõrgeim ATP edetabelikoht on olnud 491.