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Esinumbri alistanud Mölder pääses Dublinis finaali

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennisist Markus Mölder (ATP 892.) pääses Dublinis toimuval M15 turniiril finaali, kui alistas kaks ja pool tundi väldanud matši järel esinumber Robin Catry (ATP 604.).

Poolfinaali avasett kulges tasavägiselt ning mehed vahetasid seitsmendana asetatud Mölderi juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 2:2, mil prantslane esimese murde sai. 21-aastane Mölder vastas juba järgmises geimis ning kumbki mees ei suutnud seejärel teisest eralduda.

Lõppmängus jäi Mölder 0:2 kaotusseisu, aga skooris siis viis punkti järjest. Seejärel loovutas eestlane vastasele kolm silma, aga suutis viigiseisult ise kaks punkti võtta ning 7:6 (5) võidu vormistada.

Teine sett algas samuti tasavägiselt, aga Catry võitis 3:3 viigiseisult kolm geimi järjest ning viis 6:3 võiduga matši otsustavasse setti. Seal näitas Mölder aga taset ning võitis esimesed kolm geimi, misjärel ta enam vastast mängu ei lubanud, teenides 7:6 (5), 3:6, 6:2 võiduga koha finaalis.

Mölder mängib finaalis iirlase Conor Gannoniga (ATP 1031.), kes alistas teises poolfinaalis hollandlase Daniel De Jonge (ATP 603.) 6:4, 7:6 (6).

Maileen Nuudi (WTA 1143.) teekond Soomes Savitaipales toimuval W15 turniiril sai aga poolfinaalis lõpu, kui eestlanna pidi tunnistama lõunanaabri Elza Tomase (WTA 730.) paremust tulemusega 6:4, 6:1.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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