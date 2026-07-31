Mölder pääses Dublini M15 turniiril veerandfinaali

ATP edetabelis 892. kohal paiknev Mölder kohtus maailma 1527. reketi Farzamiga esimest korda. Avasetis hoidsid mõlemad mängijad kindlalt servi kuni seisuni 3:3. Seitsmendas geimis päästis Mölder kolm murdepalli ning otsustaval hetkel murdis ise vastase servi, võites avaseti 7:5.

Teises setis läks 19-aastane ameeriklane varakult murdega 2:0 juhtima, kuid Mölder vastas kiiresti ja viigistas seisu 2:2. Hiljem jäi eestlane 4:5 taha pärast oma servi kaotamist, ent tegi kohe vastumurde. Seisul 6:5 oli Mölderil kasutada esimene matšpall, kuid kohtumise saatus otsustati siiski kiires lõppmängus.

Tasavägises tie-break'is settpallini Farzam ei jõudnud ning Mölder kasutas oma teise matšpalli, kindlustades 7:6 (7) setivõidu ja koha veerandfinaalis.

Seitsmendana asetatud Mölder kohtub veerandfinaalis turniiri neljanda asetusega iirlase Michael Agwiga (ATP 795.).