Karismaatiline Prantsusmaa tennisetäht lõpetab järgmisel aastal karjääri

39-aastane Monfils tegi profidebüüdi 2004. aastal, jõudis karjääri jooksul nii Prantsusmaa kui USA lahtistel poolfinaali ning 2016. aasta novembris maailma edetabelis kuuendale kohale. Meelelahutusliku mängustiili poolest tuntud populaarne prantslane mängis ka kolmel korral ATP 1000 finaalis, aga kaotas need kõik.

"Võtsin reketi esmakordselt kätte kahe- ja pooleaastaselt ning hakkasin professionaalselt mängima 18-aastaselt. Nüüd, kuu aega pärast oma 39. sünnipäeva, saan jagada, et järgmine aasta jääb minu viimaseks profitennisistina," kirjutas Monfils sotsiaalmeedias.

"Võimalus muuta mu kirg oma tööks on olnud privileeg, mida olen kõrgelt hinnanud igas mängus oma 21-aastase karjääri jooksul. Kui armastad midagi nii väga, on raske sellega hüvasti jätta, aga 40 on minu jaoks õige vanus. Muidugi oleks veel üks tiitel võita tõeliselt imeline," lisas prantslane.

Sel aastal on Monfils võitnud 18 ja kaotanud 15 mängu, sealjuures võitis ta hooaja alguses Aucklandi ATP 250 turniiri ja sai sealjuures vanimaks ATP tasemel turniiri võitnud meheks alates 1990. aastast.