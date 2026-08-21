Cobolli ja Fils jõudsid Cincinnatis poolfinaali

Itaalia tennisist Flavio Cobolli ja prantslane Arthur Fils jõudsid Cincinnati Masters 1000 turniiril nelja parema hulka. Poolfinaalis lähevad nad omavahel vastamisi ning mängu võitja jõuab esimest korda karjääri jooksul Masters 1000 finaali.

Seitsmenda asetusega Cobolli alistas veerandfinaalis kodupubliku ees mänginud Tommy Pauli 2:6, 6:3, 6:4. Itaallane kaotas avaseti, kuid suutis seejärel mängu enda kasuks pöörata.

Teises setis seisul 5:2 küsis Cobolli mängupausi ajal endale karbi M&M-i komme. "Ma tundsin end veidi väsinuna ning vajasin energiat ja suhkrut. Mulle meeldivad M&M-id, sest värviline šokolaad teeb mind mängu ajal õnnelikuks," rääkis Cobolli pärast kohtumist.

Cobolli jaoks on tegemist karjääri esimese Masters 1000 poolfinaaliga. Ühtlasi on ta Jannik Sinneri kõrval teine itaallane, kes on Cincinnatis nelja parema hulka jõudnud.

Fils sai veerandfinaalis jagu argentiinlasest Thiago Agustin Tirantest 6:3, 6:2. Prantslane vajas võiduks vaid 64 minutit ega loovutanud vastasele kogu kohtumise jooksul ühtegi murdepalli.

Fils jõudis tänavu juba kolmandat korda Masters 1000 turniiri poolfinaali. Varem oli ta nelja parema hulka jõudnud Miamis ja Madridis. Ühe hooaja jooksul kolme Masters 1000 poolfinaali jõudnud prantslane on ta esimene pärast Guy Forget'd 1991. aastal.

22-aastane Fils naasis veebruaris kaheksakuuliselt vigastuspausilt ning on tänavu võitnud 30 ATP tasemel kohtumist. Tema hooaja tipphetk on Barcelona turniiri võit, lisaks on ta jõudnud Masters 1000 poolfinaali Miamis ja Madridis.

Cobolli ja Fils kohtuvad Cincinnati poolfinaalis laupäeval. Mõlemad jahivad oma karjääri esimest Masters 1000 finaalikohta, mistõttu on Cincinnatis kindel, et tänavu lisandub turniirisarjas kolmas esmakordne finaalimees.