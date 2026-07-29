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Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

Tennis
Cruz Hewitt
Cruz Hewitt Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

17-aastane Cruz Hewitt (ATP 612.) teenis teisipäeval oma esimese võidu ATP sarjas, kui alistas Washingtoni ATP 500 turniiri avaringis ameeriklase Marcos Gironi (ATP 85.) 6:3, 6:4.

Noore Austraalia tennisisti isa on endine maailma esireket Lleyton Hewitt, kes teenis oma karjääri esimese ATP taseme võidu 16-aastasena Adelaide'is - ning võitis sealjuures toona kogu turniiri, alistades näiteks poolfinaalis Andre Agassi.

Hewittid said ühtlasi vägagi eksklusiivse klubi liikmeteks: enne neid oli ainsa endise esireketi pojana ATP turniiril võidumaitse suhu saanud Leo Borg, kelle isa Björn võitis karjääri jooksul 11 slämmitiitlit.

"On päris sürreaalne siin võita. Mäletan oma isa siin mängimas, tulin siia tema viimast turniiri vaatama. Siin teise ringi jõuda on väga eriline," rääkis teisipäeval oma esimeselt servilt 83 protsenti punktidest võitnud noor Hewitt.

Jooksvas maailma edetabelis on Hewitt nüüd tõusnud 350 parima piirile ning kui ta peaks veel ühe kohtumise võitma, kerkib ta esimese 300 sekka. Teises ringis tuleb vastaseks kõrgeima asetusega kaasmaalase Alex de Minauri ning endise maailma kolmanda reketi Stefanos Tsitsipase vahelise kohtumise võitja.

"Minu unistus oleks Alexiga väljakut jagada. Ta on justkui mu vanem vend: olen teda tundnud kogu oma elu. Ta on meie pool ööbinud, tähistame ühiselt jõule. Ta on mulle nii palju õpetanud ja see oleks meile väga lahedaks mälestuseks," sõnas Hewitt.

Toimetaja: Anders Nõmm

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