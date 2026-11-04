Monfils jättis tennisega hüvasti: see on minu jaoks väga raske hetk

Karismaatilise tennisetähe silmapaistvat karjääri tähistati turniiri peaväljakul. Monfilsi hüvastijätuks olid kohale tulnud tema endised konkurendid ja kaasmaalased Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet ja Benoit Paire.

"Ma ei salga, et see on minu jaoks väga raske hetk. Kõige ilusam asi, mida maailm on mulle andnud, olete teie [fännid]. Tahan teid kõiki südamest tänada," rääkis Monfils. "Olin 22 aastat elukutseline tennisist. Need olid erakordsed aastad, millest ma ei oleks osanud unistadagi. Tahan teid kõiki, nii siin kohapeal kui ka kodus, veelkord tänada, sest just tänu teile sain oma unistuse teoks teha," lisas ta.

Monfils meenutas seejärel vestlust oma tütre Skaiga, kes avaldas soovi saada tipptennisistiks. "Skai, sinu isa oli tennisist. Ta armastas tennist. Ta kasvas üles Pariisis, kus tal oli alati imeline publik selja taga. Loodan kogu südamest, et sinust saab kõiges, mida ette võtad, tipptegija ning sa mängid ühel päeval Pariisi publiku ees," sõnas Monfils.

Meelelahutusliku mängustiili ja erakordse atleetlikuse poolest tuntud Monfils tegi profidebüüdi 2004. aastal. Ta jõudis karjääri jooksul nii Prantsusmaa kui USA lahtistel poolfinaali, võitis 13 ATP turniiri ning tõusis maailma edetabelis kuuendale kohale 2016. aasta novembris. Monfils tegi oma viimase etteaste septembri alguses USA lahtistel, kus kaotas teises ringis ameeriklasele Learner Tienile.