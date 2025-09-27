X!

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/CO’Met Orleans Open
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 145.) pidas Prantsusmaal Orleans'is toimuval ATP Challenger 125 turniiri poolfinaalis maha pingelise lahingu, aga tunamullu juunioride edetabeli tippu kerkinud Martin Landaluce (ATP 136.) lülitas eestlase konkurentsist.

22-aastane Lajal ja temast kolm aastat noorem Landaluce vahetasid matši alguses eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni hispaanlane seisul 3:3 esimest korda murdis ning seejärel 6:3 võidu vormistas.

Landaluce geimivõitude seeria pikenes teise seti alguses viiele, kuid Lajal näitas sisu ning vastas kahe võiduga, et viigistada. Järgnes tasavägine heitlus, mis kulmineerus seti lõppmänguga, kus Lajal siiski 8:6 peale jäi ja matši otsustavasse setti viis.

Landaluce võitis sarnaselt teisele geimile taas esimesed kaks geimi ning kuigi Lajal ei lubanud tal vahet suuremaks teha, ei lubanud hispaanlane vastasel ka viigistada ning Lajal pidi kaks ja pool tundi kestnud heitluse järel 3:6, 7:6 (6), 4:6 kaotusega leppima.

Lajal lõi kümme ässa, aga tegi ka sama palju topeltvigu, Landaluce arvele jäi kaheksa ässa ja kolm topeltviga. Hispaanlane oli servil teravam, realiseerides esimeselt pallingult 82-protsendiliselt (Lajal 67%) ning teiselt 65-protsendiliselt (Lajal 47%). Eestlasel oli murdevõimalusi viis ja ta realiseeris ühe, Landaluce realiseeris 12-st võimalusest neli.

Lajal jätkab oma hooaega järgmisel nädalal Prantsusmaal Mouilleron le Captif'is toimuval Challenger 75 turniiril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

27.09

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

26.09

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

25.09

Vigastusega võidelnud Alcaraz sai Tokyos debüüdil võidu

25.09

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

24.09

Kristjan Tamm langes Falunis üksikmängus välja

24.09

Tamm oli Rootsi turniiril nii üksik- kui paarismängu edukas

23.09

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

23.09

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

23.09

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

22.09

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

22.09

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

22.09

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

22.09

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

multimeedia

sport.err.ee uudised

27.09

Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

27.09

Baruto kutsus ajaloo vägevaima sumomaadleja Eestisse

27.09

ETV spordisaade, 27. september

27.09

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt Uuendatud

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Tribuntsov püstitas paari tunni jooksul kaks rahvusrekordit Uuendatud

27.09

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

27.09

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

27.09

HC Panter mängis kodujääl kolmeväravalise edu maha

27.09

Eesti U-19 jalgpallineiud alustasid Balti turniiri napi kaotusega

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

27.09

Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

loetumad

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

26.09

Hein säras debüüdil heade tõrjetega, aga Kane püstitas ikkagi väravarekordi

27.09

Werderi kapten: Karli suurepärased tõrjed hoidsid meid mängus

27.09

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

27.09

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

27.09

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo