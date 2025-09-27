Lajal pidi endise juunioride esireketi paremust tunnistama

22-aastane Lajal ja temast kolm aastat noorem Landaluce vahetasid matši alguses eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni hispaanlane seisul 3:3 esimest korda murdis ning seejärel 6:3 võidu vormistas.

Landaluce geimivõitude seeria pikenes teise seti alguses viiele, kuid Lajal näitas sisu ning vastas kahe võiduga, et viigistada. Järgnes tasavägine heitlus, mis kulmineerus seti lõppmänguga, kus Lajal siiski 8:6 peale jäi ja matši otsustavasse setti viis.

Landaluce võitis sarnaselt teisele geimile taas esimesed kaks geimi ning kuigi Lajal ei lubanud tal vahet suuremaks teha, ei lubanud hispaanlane vastasel ka viigistada ning Lajal pidi kaks ja pool tundi kestnud heitluse järel 3:6, 7:6 (6), 4:6 kaotusega leppima.

Lajal lõi kümme ässa, aga tegi ka sama palju topeltvigu, Landaluce arvele jäi kaheksa ässa ja kolm topeltviga. Hispaanlane oli servil teravam, realiseerides esimeselt pallingult 82-protsendiliselt (Lajal 67%) ning teiselt 65-protsendiliselt (Lajal 47%). Eestlasel oli murdevõimalusi viis ja ta realiseeris ühe, Landaluce realiseeris 12-st võimalusest neli.

Lajal jätkab oma hooaega järgmisel nädalal Prantsusmaal Mouilleron le Captif'is toimuval Challenger 75 turniiril.