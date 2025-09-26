X!

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

Tennis
Jelena Ostapenko
Jelena Ostapenko Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril Pekingis teenisid oma avamängus kahes setis võidu nii Coco Gauff, Amanda Anisimova kui Jasmine Paolini. Läti esireketi Jelena Ostapenko kehv vorm sai jätku ka Hiina pealinnas.

Teise asetusega tiitlikaitsja Coco Gauff oli tunni ja 43 minutiga 6:4, 6:0 üle Kamilla Rahhimovast (WTA 89.). Ameeriklanna seisis silmitsi kümne murdepalliga, aga päästis need kõik. "Ta mängis kohtumise alguses hästi ja ma alles harjusin tingimustega - üldiselt olen oma mänguga rahul," kinnitas ameeriklanna.

Maailma kaheksas reket Jasmine Paolini vajas Anastasija Sevastova (WTA 221.) 6:1, 6:3 alistamiseks 70 minutit, välja langes ka Läti esinumber Jelena Ostapenko (WTA 24.), kes kaotas 3:6, 2:6 Austraalia tennisistile Priscilla Honile (WTA 108.).

2017. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja jaoks algas käesolev hooaeg hästi, kui ta alistas teel Doha turniiri finaali nii Paolini kui Iga Swiateki, poolatarist sai ta jagu ka aprillis, kui võitis Stuttgardi turniiri finaalis Arina Sabalenkat. Pärast seda on lätlanna olnud aga suurtes raskustes: viimati võitis ta ühel turniiril kaks mängu mai lõpus Prantsusmaa lahtistel, pärast seda on ta võitnud neli ja kaotanud seitse mängu.

Esimese asetusega Swiatek alustab Pekingis turniiri kohaliku Yuan Yue vastu, tema tabeliveerandis on viiendana paigutatud Jessica Pegula ning endine esireket Naomi Osaka. Alumises tabelipooles on kolmandas ringis oodata põnevaid vastasseise, kui Gauff kohtub Leylah Fernandezega, Karolina Muchova Paula Badosaga ja Paolini Sofia Keniniga.

Toimetaja: Anders Nõmm

