Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

Mäesuusatamine
Matteo Franzoso
Matteo Franzoso Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Gruppo LiveMedia
Mäesuusatamine

Itaalia mäesuusataja Matteo Franzoso hukkus Tšiilis treenides raske kukkumise tagajärjel.

Itaalia talispordiföderatsioon teatas, et teisipäeval oma 26. sünnipäeva tähistama pidanud sportlane kukkus La Parva suusakuurordis treenides, misjärel transporditi ta helikopteriga Santiagos asuvasse haiglasse. Franzoso sai raske peavigastuse ning ta viidi kunstlikku koomasse, aga arstid ei suutnud teda päästa ning mäesuusataja suri kaks päeva pärast õnnetust.

Itaalia talisportlased leinasid alles eelmisel sügisel üht traagilist kaotust, kui 19-aastane Matilde Lorenzi kodumaal treenides kukkus ning samuti siit ilmast lahkus.

"See on meie suusapere ja meie spordi jaoks tragöödia," ütles Itaalia talispordiföderatsiooni president Flavio Roda. "Tragöödia, mis meenutab meile Matilde Lorenzi lahkumist kõigest aasta tagasi. Me peame andma endast kõik, et selliseid õnnetusi ei saaks kunagi enam juhtuda."

Franzoso pälvis 2020. aasta juunioride maailmameistrivõistlustel kiirlaskumises neljanda koha ning tegi aasta hiljem debüüdi MK-sarjas. Ta treenis Tšiilis koos Itaalia mäesuusatippude Dominik Parise, Christof Innerhoferi ja Mattia Cassega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
