Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla

Kalevi spordihallis toimunud Eesti ja Mehhiko vahelisel Davise karikaturniiri maailmaliiga II grupi kohtumisel sai Eesti laupäeval kaks kaotust ning pidi vastastele kokkuvõttes 1:3 alla vanduma.

Eesti poolelt mängisid kõigepealt toimunud paarismängus Mark Lajal ja Oliver Ojakäär, Mehhiko tegi loosipäevaga võrreldes väikese muudatuse ja saatis väljakule Luis Carlos Alvarez Valdese ja Rodrigo Pacheco Mendeze. Pea kaks tundi kestnud kohtumises jäid mehhiklased peale 6:2, 3:6, 6:3.

Otsustav sett kulges tasavägiselt, kuni 4:3 eduseisus võitsid mehhiklased Eesti servigeimis 30:30 seisult kaks punkti järjest ja said olulise murde, järgmises geimis realiseerisid nad esimese matšpalli.

Päeva teises mängus läksid vastamisi esinumbrid Lajal (ATP 156.) ja Pacheco Mendez (ATP 211.), mehhiklane teenis tunni ja 50 minutiga 6:4, 6:4 võidu. Lajal kaotas kohe mängu avageimis oma servi, murdis siis seisuks 3:3, aga sai siis kohe oma järgmisel servil vaid ühe punkti. Teises setis murdis Mehhiko esireket viiendas geimis, Lajal ei suutnud teises geimis oma ainsat murdepalli ära kasutada.

Avapäeval alistas Lajal 7:6 (5), 6:4 Alvarez Valdese, Glinka aga pidi tunnistama Pacheco Mendeze 3:6, 6:2, 6:3 paremust.

Kolme mänguvõiduga teenis Mehhiko ka üldvõidu ning pääses maailmaliiga I grupi üleminekumängudele, mis peetakse järgmisel aastal.