X!

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla

Tennis
{{1757766000000 | amCalendar}}
Mark Lajal ja Oliver Ojakäär Eesti ja Mehhiko vahelise Davise karikasarja kohtumisel
Vaata galeriid
68 pilti
Tennis

Kalevi spordihallis toimunud Eesti ja Mehhiko vahelisel Davise karikaturniiri maailmaliiga II grupi kohtumisel sai Eesti laupäeval kaks kaotust ning pidi vastastele kokkuvõttes 1:3 alla vanduma.

Eesti poolelt mängisid kõigepealt toimunud paarismängus Mark Lajal ja Oliver Ojakäär, Mehhiko tegi loosipäevaga võrreldes väikese muudatuse ja saatis väljakule Luis Carlos Alvarez Valdese ja Rodrigo Pacheco Mendeze. Pea kaks tundi kestnud kohtumises jäid mehhiklased peale 6:2, 3:6, 6:3.

Otsustav sett kulges tasavägiselt, kuni 4:3 eduseisus võitsid mehhiklased Eesti servigeimis 30:30 seisult kaks punkti järjest ja said olulise murde, järgmises geimis realiseerisid nad esimese matšpalli.

Päeva teises mängus läksid vastamisi esinumbrid Lajal (ATP 156.) ja Pacheco Mendez (ATP 211.), mehhiklane teenis tunni ja 50 minutiga 6:4, 6:4 võidu. Lajal kaotas kohe mängu avageimis oma servi, murdis siis seisuks 3:3, aga sai siis kohe oma järgmisel servil vaid ühe punkti. Teises setis murdis Mehhiko esireket viiendas geimis, Lajal ei suutnud teises geimis oma ainsat murdepalli ära kasutada.

Avapäeval alistas Lajal 7:6 (5), 6:4 Alvarez Valdese, Glinka aga pidi tunnistama Pacheco Mendeze 3:6, 6:2, 6:3 paremust.

Kolme mänguvõiduga teenis Mehhiko ka üldvõidu ning pääses maailmaliiga I grupi üleminekumängudele, mis peetakse järgmisel aastal.

Toimetaja: Maarja Värv, Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

17:49

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla Uuendatud

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

09:27

Nii Malõgina kui Seeman langesid paarismängus välja

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

11.09

Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

11.09

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

10.09

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

10.09

15-aastane Brasiilia tennisist tegi kodusel turniiril ajalugu

09.09

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

09.09

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

21:12

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

21:04

Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

20:40

Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

19:44

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks Uuendatud

19:40

Tallinna maratoni 10 km jooksu parim oli Läti rekordimees, Šalkauskas teine

19:09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

18:35

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

17:49

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla Uuendatud

17:19

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

15:01

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

loetumad

21:42

OTSEBLOGI | Ogier võitis katse ja ähvardab liidriks tõusta Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo