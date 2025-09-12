Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

Tallinnas Mehhiko teise numbrina mängiv Alvarez pakkus endast maailma edetabelis enam kui 400 kohta kõrgemal olevale Lajalile korraliku lahingu. Eesti esireketi sõnul nägi ta oma avavastast mängimas juulis Los Cabose ATP turniiril.

"Seal ta sai ühe väga hea võidu [6:1, 6:2 maailma edetabelis 178. kohal oleva austraallase James McCabe'i üle] ning mängis väga tasavägiselt Aleksandar Kovaceviciga, kes on maailma edetabelis 50.-60. kohal. Teadsin, et ta on võimeline väga hästi mängima. Kindlasti ma ei arvanud, et mängin 500. kohal oleva venna vastu ja tuleb lihtne mäng, sest teada on, et ta oskab mängida. Tuli hea ja kvaliteetne mäng," arvas Lajal.

Tasavägiselt alanud kohtumises oli avasetis Lajali esimese servi õnnestumise protsent 51, teises juba 73. "Mängu alguses eksisin esimesel servil liiga palju, aga edasi leidsin servirütmi paremini, sain rohkem sisse ja rohkem eeliseid serviga. Mängu lõpus oli juba päris hea. Ma ei tea, kas see oli võtmekoht, aga see tõi mulle edu ja andis enesekindlust," tõdes Lajal.

Avasett läks lõpuks kiiresse lõppmängu, kus Lajal andis küll käest 4:2 eduseisu, aga võitis kolme minimurde toel ikkagi. "Teadsin, et servin temast paremini ning saan tõrjelt rohkem palli mängu ehk tie-break'is on minul eelis, sest mina saan rohkem punkti dikteerida."

Lajal kinnitas, et sai Kalevi spordihalli publiku kaasaelamisest tuge. "Eriti siin selle kajaga; lärm läheb hästi suureks. See aitas väga kaasa ja eriti tähtsatel momentidel tõi natuke energiat kaasa," tõdes Eesti esireket.