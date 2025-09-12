X!

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela
Tennise Davise karikavõistluste maailmaliiga II grupi üleminekumäng Eesti - Venezuela Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti ja Mehhiko vahelises Davise karikasarja kohtumises on seis avapäeva järel 1:1 viigis. Võidupunkti tõi Eestile esireket Mark Lajal, kaotuse pidi vastu võtma Daniil Glinka.

Eesti teine reket Glinka kaotas vastaste esireketile Rodrigo Pacheco Mendezele (ATP 211.) 6:3, 2:6, 3:6. "Tingimused olid keerulised," tõdes Glinka mängujärgsel pressikonverentsil. "Pall oli liiga aeglane, oli päris raske. Ta sai kõik pallid tagasi, oli liiga füüsiline mäng. Ta oli täna parem kui mina. Tennis on selline mäng, et kui vastane mängib natuke paremini, siis on tal ka rohkem võimalusi võita."

"Tegelikult oli tunne päris hea, kõik need inimesed koos. Tunne oli pingevaba. See oli minu esimene kord, kui ma mängin Davise karikasarja Eestis, oli päris huvitav tunne. Loodan, et saan järgmine kord natuke paremini hakkama," lisas viimastel kuudel suurepärasesse hoogu kerkinud Eesti teine reket.

Vastasseisu avamängus oli Eesti esireket Mark Lajal Tallinnas Mehhiko teise numbrina mängivast Luis Carlos Alvarezest (ATP 585.) üle 7:6 (5), 6:4. 

"Sellist seisu [1:1] kõige suurema tõenäosusega ootasimegi," sõnas Eesti kapten Vladimir Ivanov. "Mark pidi pidi võitma teist numbrit, kuigi lõpuks mängis ta isegi kolmanda numbriga [maailma edetabelis 458. kohal olevat Alex Hernandezt Tallinnas pole]. Lootust oli, et võib-olla suudab Daniil esinumbrit üllatada - see oli tõenäolisem, et tema võidab nende esireketit, kui et nende teine reket võidab Marki. Eks see üllatus oli päris lahedal, kahjuks seda ei tulnud."

"Tase on ikkagi nii kõrge, oli näha, et paar punkti annad geimis ära ja fookus kaob ning geim ja sett on läinud. Aktiivne mäng, esimene serv töötas hästi, oli palju ässasid. See mäng ongi selline, et punktid lähevad pikemaks, hakkad energiat kulutama ning sellel, kes mängib aktiivset tennist, on raske oma taset hoida. See, kes hakkab oma mängu alt üles ehitama, tema tase ei kuku, vaid ta leiab oma mängu. Lõpuks ta ei eksinud peaaegu üldse, sellises olukorras on väga-väga keeruline. Nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob. Ta ei kiirusta kuskile, teab, et alguses võib punkte kaotada, aga lõpuks saab ikka oma ohvri kätte," võttis Ivanov Glinka mängu tabavalt kokku.

Paarismängus, mis toimub laupäeval algusega kell 13, pani Eesti välja Lajali ja Ojakääru, Mehhikot esindavad Pacheco Mendez ja edetabelikohata Daniel Moreno. "Paarismängust ei tea absoluutselt, mida oodata. Moreno on USA ülikoolist, olen teda isegi treeninud, sest ta mängis kunagi Johannes Seemaniga paari, eelmisel suvel tegid siin trenni, aitasin neid siin. Nägin, et tal on paarismänguvorm päris hea. Liigub, väljakul positsioneerimine on paarismängu jaoks väga täpne. Ma ei teagi, mida oodata," sõnas Ivanov.

Lajal kohtub seejärel vastaste esinumbriga. Kevadel mängisid Lajal ja Pacheco Mendez omavahel kaks korda Mehhikos peetud turniiridel ja seis jäi üks-üks. "Seal võib tekkida midagi sarnast, Mark hakkab suruma oma mängu... ütleme nii, et kui kolmandasse setti läheb, läheb raskeks. Kiirem võit oleks natuke lihtsam. Ta hakkab samamoodi alguses ehitama, kui Mark on veel värske, saab võib-olla natuke rohkem punkte servist, aga nii kui punktid hakkavad pikemaks minema, läheb Markil raskeks. Kindlasti tuleb põnev ja väga huvitav mäng, aga tahaks ikkagi head tulemust ka saada."

Ivanovi sõnul sobib Kalevi spordihall Davise karikasarja võõrustama väga hästi. "Võib-olla ei ole see kate päris nii kiire, kui lootsime. See on võib-olla seotud sellega, et aluseks olev korvpalliparkett võtab natuke kiirust maha, kuigi see on täpselt sama parkett mis Marki ja Gael Monfilsi näidismängus. Mark ütles, et see sobis talle väga hästi, tellisime samasuguse väljaku, aga ootasime võib-olla natuke kiiremat platsi. Atmosfäär on väga kihvt! Kõigile meeldib, ainuke miinus on see, et meil on ainult üks väljak ja treeningutega on natuke keeruline," rääkis Ivanov.

Toimetaja: Anders Nõmm

