Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

12. ja 13. septembril Kalevi spordihallis toimunud vastasseisus Mehhikole alla jäänud Eesti meeste koondis läheb 6.-8. veebruaril II grupi play-off'i kohtumises vastamisi Namiibiaga.

Ühtegi Namiibia tennisisti ATP edetabelis ei ole, riigi esireket, 20-aastane Connor Henry van Schalkwyk oli kolm aastat tagasi juunioride maailma edetabelis 36. kohal. Van Schalkwyk mängib Old Dominioni ülikoolis NCAA I divisjonis.

Samas ülikooli lõpetas sel kevadel ka tema kaks aastat vanem vend Codie, kellega mängiti kahe aasta jooksul NCAA-s koos paarismängus. Namiibia mehed alistasid sel suvel Davise karikasarja raames nii Alžeeria, Nigeeria kui Zimbabwe ning pidid tunnistama Senegali paremust.

Veebruaris kaotati üleminekumängus II gruppi otsustava paarismänguga Hong Kongile, sealjuures andis noorem van Schalkwyk korraliku lahingu nende esimängijale Coleman Wongile, kes on praegu maailma 149. reketiks.