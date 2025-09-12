X!

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas

Tennis
{{1757691300000 | amCalendar}}
Mark Lajal - Luis Carlos Alvarez Eesti ja Mehhiko vahelisel Davise karikasarja kohtumisel
Kalevi spordihallis toimuval Eesti ja Mehhiko vahelisel Davise karikaturniiri kohtumisel alistas Mark Lajal (ATP 156.) Mehhiko teise numbri Luis Carlos Alvareze (ATP 585.) 7:6 (5), 6:4 ning viis Eesti juhtima, Daniil Glinka (ATP 304.) pidi siis tunnistama vastaste esireketi Rodrigo Pacheco Mendeze (ATP 211.) 3:6, 6:2, 6:3 paremust.

Täpselt tund aega kestnud tasavägises avasetis oli Lajali esimese servi õnnestumise protsent 51 ja kuigi tal oli seti käigus kaks murdepalli, ei suutnud kumbki mees murda. Nii selgus avaseti võitja kiires lõppmängus, kus Lajal sooritas kolm minimurret.

Teises setis jäi Lajal 1:3 kaotusseisu, aga murdis kohe vastu ning võitis mängu viimaseks jäänud kolm geimi. Kogu kohtumise jooksul lõi Eesti esireket seitse ässa.

Tunamullu juunioride maailma esireketiks olnud Pacheco Mendez realiseeris Glinka vastu tund ja 45 minutit kestnud mängu jooksul viiest murdepallist neli. Eesti teine reket servis 13 ässa ja läks otsustavas setis 2:0 juhtima, aga mehhiklane võitis siis ülejäänud seitsmest geimist kuus.

Paarismängus, mis toimub laupäeval algusega kell 13, pani Eesti välja Lajali ja Ojakääru, Mehhikot esindavad Pacheco Mendez ja edetabelikohata Daniel Moreno.

Toimetaja: Anders Nõmm

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas

