Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

Foto: Kuvatõmmis
Eesti esireket Mark Lajal pidi sel nädalal koos ülejäänud meeste tennisekoondisega Davise karikasarjas Mehhikolt vastu võtma kaotuse, kuid isiklikus plaanis jääb ta hooaja teise poolega siiski rahule.

Kalevi spordihallis toimunud Davise karikaturniiri maailmaliiga II grupi kohtumisel alistas Mark Lajal reedel Mehhiko teise numbri Luis Carlos Alvarez Valdese, aga pidi laupäeval tunnistama vastaste esireketi Rodrigo Pacheco Mendeze paremust ning Eesti sai kokkuvõttes 1:3 kaotuse.

"Tulemus ei olnud päris see, mida ootasime," tunnistas Lajal õhtul ETV spordiuudiste stuudios. "Loomulikult - mängisime Eestis, oma kodupubliku ees ja koduväljakul, aga kahjuks ei tulnud seekord meile. Mängupildi poolest ei olnud kõige hullem, aga kahjuks läks seekord nii, et tingimused olid meile keerulisemad kui neile ja seekord võitsid nad meid meie oma väljakul."

Mehhiko pääses maailmaliiga I grupi üleminekumängudele, Eesti jätkab II grupis. "Ma arvan, et me suudaks olla palju kõrgemal. Eesti tennis, meie Davise karikasarja tiim, on väga heal teel. Oleme võimelised tegema midagi enamat. Tänane kaotus ei tähenda midagi, usun, et suudame tulevikus koos kõrgemale jõuda," tõdes Lajal.

Eesti esireketi sõnul võib ta individuaalses plaanis hooaja teise poolega rahule jääda. "Aasta esimene pool ei olnud päris see, mida oleksin tahtnud. Paar vigastust, mis natuke segasid, tulemused polnud ka need, mida oleksin tahtnud teha. Aasta teine pool oli positiivne, sain oma teise Challengeri tiitli, ATP turniiril veerandfinaali ja ka maailma edetabelis 150 parema sisse. See kindlasti annab motivatsiooni ja enesekindlust edasi liikuda."

Kui Austraalia lahtistel suutis Lajal aasta alguses murda kolmandasse kvalifikatsiooniringi, siis ülejäänud kolmel slämmiturniiril piirdus ta kokku nelja mänguga. "See aasta ei mänginud ma slämmiturniiridel lihtsalt oma parimat tennist, selle taha jäigi. Enne USA lahtiseid olin hästi mänginud, aga võib-olla mängisin palju eelturniire ja vaimselt ei olnud enam päris värske. Kõik asjad kokku, sellest tuleb õppida, et saaks järgmine aasta paremini teha," sõnas Lajal.

's-Hertogenboschis jõudis Lajal juulis esmakordselt ATP turniiri veerandfinaali, sealjuures alistas ta maailma edetabeli esisaja mängija Laslo Djere ning andis korraliku lahingu hilisemale finalistile Zizou Bergsile. "See oli turniir, kus kõik see töö, mida olin pikka aega teinud, hakkas lõpuks vilja kandma," ütles Eesti esinumber. "Oli näha, et see, mida teen, on õige asi. Pärast seda hakkasid ka paremad tulemused tulema. See andis mulle ka kindlust, et suudan sellel tasemel mängida. Tuleb lihtsalt selle tegemist jätkata."

Lajal endale lähitulevikuks otseseid eesmärke seadnud ei ole. "Enne oli mu eesmärk TOP150 saada, selle sain nüüd tehtud, järgmine eesmärk on saja parima sekka pääseda. Ma ei ütleks, et see on lühi- või pikaajaline eesmärk, tuleb, millal see tuleb ja selle nimel ma tööd teen," kinnitas ta. Järgmisena mängib 22-aastane Lajal uuel nädalal Prantsusmaal Saint-Tropez' toimuval Challenger 125 turniiril, kus tema esimeseks vastaseks on eakaaslane Sascha Gueymard Wayenburg (ATP 208.).

Toimetaja: Anders Nõmm

Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

