Lajal avab Davise karikamatši Mehhiko teise reketi vastu

Reedel ja laupäeval Tallinnas Kalevi Spordihallis toimuvas Eesti ja Mehhiko vahelises Davise karikasarja matšis tulevad loosi tahtel esimestena väljakule meie esireket Mark Lajal (ATP 156.) ja Luis Carlos Alvarez (ATP 585.), kes on siinsel kohtumisel Mehhiko teine reket.

Õhtu teises üksikmängus läheb Daniil Glinka (ATP 304.) vastamisi Mehhiko esireketi Rodrico Pacheco Mendeziga (ATP 211.), kes oli 2023. aastal juunioride maailma esireket.

Kevadel kohtusid Lajal ja Pacheco Mendez omavahel kaks korda Mehhikos peetud turniiridel ja seis jäi üks-üks. Samuti on Mehhiko esireketiga tihedalt kokku puutunud Oliver Ojakäär, kes mängis 2023. aastal Pacheco Mendeziga samadel noorteturniiridel.

Paarismängus, mis toimub laupäeval algusega kell 13.00, pani Eesti välja Lajali ja Ojakääru, Mehhikot esindavad Pacheco Mendez ja edetabelikohata Daniel Moreno.

Eesti koondise treener-kapten Vladimir Ivanov kinnitas, et üldine seis meeskonnas on praegu tunduvalt parem, kui talvel Venezuela vastu mängides.

"Tookord haigestus Kristjan Tamm juba varem ning Daniil jäi haigeks üks päev enne matši. Nüüd aga on Daniil oma parimas vormis ja Mark jõudis äsja karjääri kõrgeima edetabelikohani. Hetkel räägivad kõik asjaolud – edetabelikohad, hetkevorm, koduväljak – meie kasuks, paberil on Eesti kindlasti favoriit. Ja ma usun, et meie võidušansid on päris head," ütles Ivanov.

Eesti tennisemeeskond. Autor/allikas: Igor Pissarev/Eesti Tennise Liit

Ivanovil oli päris raske valida, keda panna välja paarismängus. Huvitaval kombel on sel suvel paarismängu ITF-i turniiri meie koondislastest võitnud nii Tamm, Markus Mölder kui ka Ojakäär.

"Selles olin kindel, et Mark peab mängima, sest kuigi ta teeb paarismängus harva kaasa, on tema üldine tase sedavõrd kõrge. Ülejäänud kolme seast valisin Oliveri pigem sisetunde järgi. Oluline on ka see, kuidas poistel omavahel klapib. Mark ja Oliver mängivad sarnases stiilis, nad on mõlemad pikka kasvu. Pealegi on ka Mark öelnud, et talle meeldib koos Oliveriga mängida. Neil on omavahel hea energia ja see on paarismängus tähtis," ütles Ivanov.

Kuigi mehhiklased ütlesid, et Eesti praegune ilm on umbes nagu Mehhiko talv, oleksid külalised soovinud pigem väljas mängida. Samas mängitakse enamik Mehhiko ATP/WTA ja Challenger turniire kõvakattel, mistõttu väljakukattega peaksid olema külalised harjunud.

Mehhiko kapten Adrian Contreras vastas kõvakatte sobivuse osas veidi ebamääraselt, öeldes, et nende kodumaal on väga erinevad väljakud, palju ka saviliiva-kattega platse ning lisaks on osa mängijaid pärit kõrgmäestikust, kus on palli põrge erinev. "Kuid kõik nad mängivad tuuril kaasa ja tuleb niikuinii harjuda erinevate katetega. Arvan, et kõvakate on meile sobiv," sõnas Contreras.

Mehhiko tennisemeeskond. Autor/allikas: Igor Pissarev/Eesti Tennise Liit

Ivanov siiski lisas, et nii palju kui tema teab, on Mehhiko kõvakattega väljakud tavapärasest aeglasema põrkega. "Teine asi on selles, et välis- ja siseväljakutel on ka tingimused erinevad. Meie oleme harjunud oktoobrist aprillini mängima sees kõvakattel, aga nendel võimaldab ilm aastaringselt väljas mängida. Selliseid kiireid punkte, et serv ja kohe äralöök, on Kalevi halli pandud kattel lihtsam sooritada. Põrge on ka natuke madalam ja see peaks meie poistele rohkem sobima."

Eesti ja Mehhiko vaheline matš algab reedel kell 17.00. Laupäeval alustatakse paarismänguga kell 13.00.