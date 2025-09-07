Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

25-aastane Glinka jäi alla maailma edetabelis 151. kohta hoidvale britile Billy Harrisele pärast võidetud avasetti 6:3, 5:7, 3:6.

Teises setis oli Glinkal seisul 3:3 kaks korda võimalus juhtima murda, aga Harris siiski päästis oma pallingugeimi. Seisul 5:6 jäi Glinka 0:40 taha ja päästis ühtekokku neli sett-palli, aga Harris sai ka viienda ja siis enam ei eksinud.

Kolmandas sai otsustavaks kuues geim, kus Glinka kaotas oma pallingu ja seejärel enam murdevõimaluseni ei jõudnud. Harris võitis kohtumise kolmandalt matšpallilt.

Tegemist oli Glinka esimese Challengeri turniiri finaaliga. Seejuures kohe avaringis lülitas ta konkurentsist maailma 70. reketi ja kõrgeimat paigutust omanud prantslase Quentin Halys'.