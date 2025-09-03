Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

Glinka kohtus põhitabeli avaringis esimesena asetatud prantslane Quentin Halys'ga, kes paikneb maailma edetabelis 70. real. Eestlane võitis avaseti 6:4, seejärel kaotas teise seti 1:6, kuid jäi otsustavas setis peale numbritega 6:3.

Teise paigutusega Lajal läks vastamisi prantslase Maxime Janvier'ga (ATP 559.) ning teenis veidi enam kui ühe tunniga 6:4, 6:1 võidu.

Glinkat ootab teises ringis ees vastasseis britt Hamish Stewartiga (ATP 331.) ning Lajal madistab prantslase Tom Parise (ATP 352.) vastu. Kui kumbki eestlane järgmistes ringides ei väärata, siis kohtuvad nad omavahel alles finaalis.