Glinka tõusis maailma edetabelis 300 parima piirile

Prantsusmaal Cassis's ATP Challenger 75 turniiri finaali jõudnud ning kolmes setis britile Billy Harrisele kaotanud 25-aastane Daniil Glinka kerkis eelmise nädalaga võrreldes lausa 43 kohta ning on nüüd maailma 304. reketiks.

Eesti esireket Mark Lajal langes üheksa kohta ning paikneb nüüd tabeli 156. real. 32 kohta langenud Kristjan Tamm on 965. positsioonil.

Carlos Alcaraz alistas pühapäeval USA lahtiste finaalis Jannik Sinneri ning kerkis itaallasest ühtlasi mööda maailma esireketiks. Kolmandal kohal jätkab Alexander Zverev, vanameister Novak Djokovic tõusis kolm kohta ja on nüüd neljandal kohal.

Naiste maailma edetabeli esikolmikus jätkavad Arina Sabalenka, Iga Swiatek ja Coco Gauff, USA lahtiste finaalis Sabalenkale kaotanud Amanda Anisimova on sellest nädalast karjääri kõrgeimal, neljandal kohal. Eesti esireket Elena Malõgina tõusis seitse kohta 447. positsioonile.