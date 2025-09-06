X!

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

Daniil Glinka Autor/allikas: Cassis Open Provence
Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 347.) teenis Prantsusmaal Cassis's toimuval Challenger 75 taseme turniiril veel ühe suurepärase võidu ning tagas sellega finaalikoha.

Alles reedel veerandfinaalis maailma 235. reketi alistanud Glinka kohtus poolfinaalis neljanda asetusega austerlase Jurij Rodionoviga (ATP 154.) ning võitis endise 87. reketi vastu avasetis neli geimi järjest, et 6:2 võit vormistada. Teises setis kaotas eestlane kohe pallingu, aga murdis vastu. Seejärel vahetasid mehed Glinka juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil eestlane teist korda murdis ning teisel matšpallil 6:4 võidu realiseeris.

Glinka lõi tunni ja 23 minutit kestnud kohtumise vältel kuus ässa ja tegi kolm topeltviga, vastane lõi ühe ässa. Esimeselt servilt realiseeris Glinka 58-protsendiliselt (Rodionov 51%) ja teiselt 70-protsendiliselt (Rodionov 53%), eestlane kasutas oma kuuest murdevõimalusest ära neli.

Glinka kerkis selle võiduga jooksvas maailma edetabelis 304. positsioonile ning mängib esmakordselt oma karjääris Challengeri sarja turniiri finaalis.

Cassis' turniiri finaal toimub pühapäeva pärastlõunal, Glinka kohtub kas briti Billy Harrise (ATP 151.) või sakslase Justin Engeliga (ATP 220.), kes alistas veerandfinaalis Eesti esireketi Mark Lajali (ATP 147.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

