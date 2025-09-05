Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas

Glinka läks reedel vastamisi britt Arthur Feryga (ATP 235.), kes tuli mängule seitsmematšilise võiduseeria pealt.

Eestlane alustas kohtumist hästi ja murdis avasetis kaks korda vastase servi, teenides 6:2 setivõidu. Teises setis hoidsid mõlemad oma pallingut kuni kümnenda geimi, mil vastasel õnnestus Glinka palling murda ja sett võita 6:4.

Otsustav sett kulges veelgi tasavägisemalt ja kuna kumbki ei vääratanud, siis selgus võitja kiires lõppmängus, kus Glinka pääses ette 3:1 ja võitis lõpuks 7:1.

Esmakordselt Challengeri turniiril poolfinaali jõudnud Glinka kohtub nelja parema seas kas neljandana asetatud austerlase Juri Rodionoviga (ATP 154.) või kaheksandana asetatud Monaco esindaja Valentin Vacherot'ga (ATP 216.).

Turniiril oli võistlustules ka teisena paigutatud Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.), kes jäi sakslasele Justin Engelile (ATP 220.) alla 6:7 (3), 6:4, 3:6. Avasetis murdis Lajal kaks korda ning tal oli seisul 5:3 oma servil kasutada ka settpall, aga sellele järgnesid hoopis sakslase kaks murret. Otsustavas setis murdis Engel neljandas geimis, eestlasel seal setis murdepalle polnud.

Engel võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest, üheksast murdepallist realiseeris ta viis. Lajal tegi kaheksa ässa kõrval ka kümme topeltviga.