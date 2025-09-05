X!

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas

Tennis
{{1757076000000 | amCalendar}}
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: cassisopenprovence.com
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka (ATP 347.) jõudis Prantsusmaal Cassis's toimuval Challenger 75 taseme turniiril poolfinaali. Meie esireket Mark Lajal (ATP 147.) sai aga kaotuse.

Glinka läks reedel vastamisi britt Arthur Feryga (ATP 235.), kes tuli mängule seitsmematšilise võiduseeria pealt.

Eestlane alustas kohtumist hästi ja murdis avasetis kaks korda vastase servi, teenides 6:2 setivõidu. Teises setis hoidsid mõlemad oma pallingut kuni kümnenda geimi, mil vastasel õnnestus Glinka palling murda ja sett võita 6:4.

Otsustav sett kulges veelgi tasavägisemalt ja kuna kumbki ei vääratanud, siis selgus võitja kiires lõppmängus, kus Glinka pääses ette 3:1 ja võitis lõpuks 7:1.

Esmakordselt Challengeri turniiril poolfinaali jõudnud Glinka kohtub nelja parema seas kas neljandana asetatud austerlase Juri Rodionoviga (ATP 154.) või kaheksandana asetatud Monaco esindaja Valentin Vacherot'ga (ATP 216.).

Turniiril oli võistlustules ka teisena paigutatud Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.), kes jäi sakslasele Justin Engelile (ATP 220.) alla 6:7 (3), 6:4, 3:6. Avasetis murdis Lajal kaks korda ning tal oli seisul 5:3 oma servil kasutada ka settpall, aga sellele järgnesid hoopis sakslase kaks murret. Otsustavas setis murdis Engel neljandas geimis, eestlasel seal setis murdepalle polnud.

Engel võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest, üheksast murdepallist realiseeris ta viis. Lajal tegi kaheksa ässa kõrval ka kümme topeltviga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

04.09

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

04.09

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

04.09

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

04.09

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

04.09

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

03.09

Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

03.09

Kalevi spordihallis toimub endiseid tennisetippe kaasav šõumäng

03.09

Glinka alistas Prantsusmaal maailma 70. reketi, Lajal samuti võidukas

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

03.09

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

03.09

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

02.09

Eestlannad kaotasid kvalifikatsiooni otsustavas ringis

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

04.09

IndyCari täht üritab F2 kaudu vormel-ühte murda

loetumad

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo