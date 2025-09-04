X!

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

Tennis
Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner tagas USA lahtiste slämmiturniiril koha poolfinaalis, kui alistas kolmes setis Lorenzo Musetti.

USA lahtiste meeste üksikmänguturniiri viimane veerandfinaal kujunes Itaalia siseasjaks, aga 24-aastane Sinner võitis aasta noorema Musetti vastu avaseti 6:1, teise 6:4 ning kolmanda 6:2.

Sinneril kulus võidu võtmiseks kaks tundi, ta lõi selle aja jooksul ilma ühegi topeltveata kümme ässa (Musettil kaks ässa, üks topeltviga) ning realiseeris esimeselt servilt 91-protsendiliselt (Musetti 73%) ja teiselt 52-protesndiliselt (Musetti 32%). Sinner kasutas oma kuuest murdevõimalusest ära viis, Musetti jättis seitse võimalust realiseerimata.

"Teame üksteist väga hästi. Meil on alati turniiridel palju itaallasi ja siin (New Yorgis - toim) on hea mängida, sest itaallasi on siin ka palju," ütles Sinner pärast võitu.

"Oleme koos Davis Cupil mänginud, aga matši ajaks peame sõpruse ära kaotama. Pärast viimast punkti surume kätt ja siis on jälle kõik tavaline. Ütleksin, et mängisin hästi, tegin soliidse matši. Eriti alguses, seal läks väga-väga hästi," lisas tiitlikaitsja.

Sinner läheb poolfinaalis vastamisi kanadalase Felix Auger-Aliassimega (ATP 27.), kes alistas veerandfinaalis neljatunnise heitluse järel maailma kaheksanda reketi Alex De Minauri. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi 38-aastane Novak Djokovic (ATP 38.) ja temast 16 aastat noorem Carlos Alcaraz (ATP 2.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

