X!

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/Andrew Schwartz/SIPA
Tennis

USA lahtiste slämmiturniiri võitis meestest hispaanlane Carlos Alcaraz, kes alistas pühapäevases finaalis tiitlit kaitsnud Jannik Sinneri 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Ühtlasi võttis Alcaraz Sinnerilt koha maailma edetabeli tipus.

Kaks tundi ja 42 minutit kestnud finaali jooksul sooritas Alcaraz 42 äralööki Sinneri 21 vastu ning loovutas oma esimesel servil itaallasele vaid üheksa punkti (45/55; 84%). Kogu turniiri jooksul võitis Alcaraz oma 101 servigeimist 98, sellel aastatuhandel pole ükski teine slämmivõitja teel tiitlini kaotanud kolm või vähem servigeimi.

"Tunnen, et see on parim turniir, mille olen kunagi mänginud. Minu tennise tase on kogu turniiri jooksul olnud järjepidevalt kõrge ning olen selle üle väga uhke, sest just järjepidevuse kallal olen ma palju tööd teinud," rääkis 21-aastane hispaanlane pressikonverentsil ning jagas seejärel kiitust ka vastasele. "See, mida ta teeb, on ulmeline. Mulle meeldib tema mängu analüüsida, mulle meeldib tema mängu vaadata. Ma ei ütleks, et ta on etteaimatav, aga tean tema mängustiili. Tean, millised on tema peamised relvad ja üritan neile keskenduda."

Alcaraz on võitnud kaks slämmitiitlit nii Pariisis, Wimbledonis kui New Yorgis, Melbourne'is on tema laeks seni jäänud veerandfinaal. "See [karjääri suur slämm] on mu peamiseks eesmärgiks. Kui alustan hooajaeelset ettevalmistust, keskendun Austraalia lahtistele. See on hooaja esimene või teine turniir ning kalendrislämm on minu suur eesmärk," kinnitas hispaanlane.

Täpselt kolm aastat tagasi USA lahtiste võiduga esmakordselt maailma esireketiks kerkinud Alcaraz lõpetas seekordse triumfiga Sinneri 65 nädalat kestnud valitsemisaja. Viimati oli hispaanlane maailma edetabeli tipus 2023. aasta septembris.

"Taas maailma esireketiks tõusta oli üks mu hooaja peamistest eesmärkidest," rääkis Alcaraz. "Minu jaoks oli taas sinna jõudmine unistuseks. Teha seda samal päeval slämmitiitli võitmisega on veelgi parem tunne. Selle nimel näengi vaeva ja olen äärmiselt õnnelik, et saan selliseid kogemusi läbi elada."

Omavahelistes mängudes on Alcaraz nüüd ees 10:5. Tänavu kohtuti ka Prantsusmaa lahtiste finaalis, kus hispaanlane päästis kolm matšpalli ning võitis viis ja pool tundi kestnud maratonlahingu 4:6, 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (2) ning Wimbledoni finaalis, kus Sinner võttis 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 võiduga revanši.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

07.09

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

07.09

Ojakäär võitis dramaatilise finaali järel paarismängus ITF-i turniiri

07.09

Sabalenka alistas kahes setis Anisimova ja kaitses USA lahtiste tiitlit

06.09

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

06.09

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

05.09

Tamm alistas Prantsusmaal endast üle 200 koha kõrgemal oleva mängija

05.09

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

05.09

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas

05.09

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

04.09

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

04.09

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

04.09

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

04.09

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

04.09

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:59

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

09:25

Kruusasõidu Eesti meistriteks tulid Ärm ja Tuisk

08:45

Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

08:11

Soomer lõpetas Nürburgringil mõlemad sõidud esikolmikus

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

07.09

Ermits ja Zahkna tulid ühisstardis Eesti meistriteks Uuendatud

07.09

Rillo möödus lätlasest ja tuli Eesti meistriks

07.09

Pärnus krooniti Eesti meistriteks Morten Siht ja Liis Grete Hussar Uuendatud

07.09

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks Uuendatud

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

07.09

ETV spordisaade, 7. september

07.09

Pariisi olümpiavõitja Itaalia krooniti Tais ka maailmameistriks

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Glinka kaotas Challengeri finaali eduseisust

07.09

Pedersen näitas sprindijalga, Vingegaard ja Mihkels lõpetasid tükk aega hiljem

07.09

Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Vagul mahtus FIS-i sarjas esimest korda pjedestaalile

07.09

Alex Marquez peatas vanema venna võidujada

loetumad

07.09

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

07.09

Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

07.09

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks Uuendatud

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe Uuendatud

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

07.09

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo