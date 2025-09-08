Alcaraz lükkas Sinneri New Yorgis kindla võiduga troonilt

Kaks tundi ja 42 minutit kestnud finaali jooksul sooritas Alcaraz 42 äralööki Sinneri 21 vastu ning loovutas oma esimesel servil itaallasele vaid üheksa punkti (45/55; 84%). Kogu turniiri jooksul võitis Alcaraz oma 101 servigeimist 98, sellel aastatuhandel pole ükski teine slämmivõitja teel tiitlini kaotanud kolm või vähem servigeimi.

"Tunnen, et see on parim turniir, mille olen kunagi mänginud. Minu tennise tase on kogu turniiri jooksul olnud järjepidevalt kõrge ning olen selle üle väga uhke, sest just järjepidevuse kallal olen ma palju tööd teinud," rääkis 21-aastane hispaanlane pressikonverentsil ning jagas seejärel kiitust ka vastasele. "See, mida ta teeb, on ulmeline. Mulle meeldib tema mängu analüüsida, mulle meeldib tema mängu vaadata. Ma ei ütleks, et ta on etteaimatav, aga tean tema mängustiili. Tean, millised on tema peamised relvad ja üritan neile keskenduda."

Alcaraz on võitnud kaks slämmitiitlit nii Pariisis, Wimbledonis kui New Yorgis, Melbourne'is on tema laeks seni jäänud veerandfinaal. "See [karjääri suur slämm] on mu peamiseks eesmärgiks. Kui alustan hooajaeelset ettevalmistust, keskendun Austraalia lahtistele. See on hooaja esimene või teine turniir ning kalendrislämm on minu suur eesmärk," kinnitas hispaanlane.

Täpselt kolm aastat tagasi USA lahtiste võiduga esmakordselt maailma esireketiks kerkinud Alcaraz lõpetas seekordse triumfiga Sinneri 65 nädalat kestnud valitsemisaja. Viimati oli hispaanlane maailma edetabeli tipus 2023. aasta septembris.

"Taas maailma esireketiks tõusta oli üks mu hooaja peamistest eesmärkidest," rääkis Alcaraz. "Minu jaoks oli taas sinna jõudmine unistuseks. Teha seda samal päeval slämmitiitli võitmisega on veelgi parem tunne. Selle nimel näengi vaeva ja olen äärmiselt õnnelik, et saan selliseid kogemusi läbi elada."

Omavahelistes mängudes on Alcaraz nüüd ees 10:5. Tänavu kohtuti ka Prantsusmaa lahtiste finaalis, kus hispaanlane päästis kolm matšpalli ning võitis viis ja pool tundi kestnud maratonlahingu 4:6, 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (2) ning Wimbledoni finaalis, kus Sinner võttis 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 võiduga revanši.