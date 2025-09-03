Tasavägise veerandfinaali võitnud Auger-Aliassime kordas karjääri parimat saavutust

Väga tasavägiselt kulgenud kohtumise teises setis jäi Auger-Aliassime murdega taha, kuid võitles välja kiire lõppmängu. Seal oli De Minauril seisul 6:5 sett-pall, aga kanadalane kallutas lõpu siiski enda kasuks.

Ka neljandas jäi Auger-Aliassime murdega taha, aga võitles taas kiiresse lõppmängu, kus ta seekord enam De Minaurile sett-palli ei lubanud ja võitis kohtumise esimeselt matšpallilt.

Auger-Aliassime tegi kohtumise jooksul tervelt 51 äralööki De Minauri 29 vastu. Austraallane oli hädas ka oma esimesel servil, mis õnnestus vaid 42-protsendiliselt. Samas töötas tema teine serv Auger-Aliassime'i omast paremini: vastavalt 50 ja 32 protsenti.

25-aastane Auger-Aliassime jõudis USA lahtiste poolfinaali teist korda. Esimest korda juhtus see neli aastat tagasi ja siis katkestas tema edasise teekonna Daniil Medvedev, kes tuli hiljem ka turniiri võitjaks.

Sedapuhku läheb kanadalane nelja hulgas vastamisi kas maailma esireket Jannik Sinneri või viimase kaasmaalase Lorenzo Musettiga (ATP 10.).