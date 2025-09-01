Pulles sprintis Rootsis kaheksandaks

Rullsuusatamise MK-sarja kuuluval jõuproovil näitas Pulles kvalifikatsioonis neljandat aega. Tema võistlus sai otsa poolfinaalis.

"Eelsõit oli väga hea," muljetas pärast võistlust. Ka edasipääs veerandfinaalist tuli võrdlemisi lihtsalt. "Kontollitud varuga sõit, ei pidanud liiga palju välja panema, et koht poolfinaalis kindlustada."

Ta tunnistab, et tosina parima naise sekka pääsenuna muutus konkurents märksa tihedamaks. "Poolfinaalis olid juba märksa võrdsemad naised koos ja lõputõusul läkski kitsaks," kirjeldas ta.

"Minu koridor lõigati pisut alatult ära ja polnud enam ka aega ega ruumi, et ümbert mööda minna. Seega jäi finaal seekord sõitmata."

Kokkuvõttes andis päev aga hulgaliselt enesekindlust, et ettevalmistus hooajaks liigub õiges suunas. "Kolmesekundiline kvalifikatsioonikaotus hilisemale võitjale Emma Ribomile peaks ka talvel kindlasti edasipääsu 30 tagama," usub oma poolfinaali neljandana lõpetanud suusataja.

Mehed kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud: Albert Unn sai 41., Henri Roos 53. ja Christopher Kalev 56. koha.

Laupäeval oli kavas Ski Classicsi suusamaratonide sarja kuuluv 48 km pikk ühisstardist sõit, kus eestlastest oli 25. kohaga parim Kalev. Roos sai 48., Alev 73. ja Unn 75. koha. Pulles oli naiste seas 32.

Pühapäeval sõideti 15 km klassikat eraldistardist. Alev oli Eesti parimana 25., Kalev 59. koha.

Trollhättanis startinud eestlaste jaoks oli tegemist tõenäoliselt viimase rullsuusavõistlusega sel hooajal.

Edasi lähevad Trollhättanis võistelnud Eesti suusatajate teekonnad mõneks ajaks lahku. Team Fikala eratiimi kuuluvad sportlased – Pulles, Kalev, Unn ja Roos – jäävad veel nädalaks Rootsi. Torsby linnakeses asuvas suusatunnelis on plaanis hooaja esimesed suusatrennid lumel.

Ka Alevil on Torsby suusatunnel treeningplaani sisse kirjutatud, ent esialgu siirdub ta treenima kodukanti Norrasse. Samuti on tal peatselt kavas pikem laager USA-s.