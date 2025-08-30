X!

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

Tennis
Taylor Townsend
Taylor Townsend Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Tennise USA lahtistel meistrivõistlustel sai kodupubliku ees mängiv Taylor Townsend teise järjestikuse võidu asetatud mängija üle ning jõudis karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril kaheksandikfinaali.

Maailma edetabelis 139. real paiknev Townsend, kes sai eelmises ringis skandaaliga lõppenud mängus jagu Läti esinumbrist Jelena Ostapenkost (WTA 26.), sai kolmandas ringis veelgi magusama võidu, alistades maailma viienda reketi Mirra Andrejeva 7:5, 6:2.

See on Townsendi karjääri kolmas võit esikümnemängija üle ja teine USA lahtistel – kuus aastat tagasi, kui ta jõudis esimest korda New Yorgis kaheksandikfinaali, alistas ta teises ringis toonase maailma neljanda reketi Simona Halepi.

"Kuramus, see on imeline tunne," ütles 29-aastane Townsend väljakuintervjuus. "Mul pole öelda midagi muud, kui et tere tulemast show'le! Töö pole veel tehtud, kavatsen samamoodi jätkata!"

Townsend oli noorena üksikmängus juunioride maailma esinumber, aga täiskasvanute seas on ta eelkõige tulemusi näidanud paarismängus, kus ta on neljal korral mänginud slämmiturniiride finaalis ja saanud kaks võitu – viimati tänavustel Austraalia lahtistel. Praegu on Townsend paarismängu maailma esireket.

Kaheksandikfinaalis läheb Townsend vastamisi kahekordse slämmivõitja, tšehhitari Barbora Krejcikovaga (WTA 62.), kes sai 4:6, 6:4, 6:4 jagu kümnendana asetatud ameeriklanna Emma Navarrost (WTA 11.).

Üksikmängus on Townsend ja 29-aastane Krejcikova vaid korra varem omavahel mänginud, kui 2017. aastal jäi ITF-i turniiril 6:7 (2), 6:2, 6:2 peale Krejcikova.

Tiitlikaitsja, maailma esireket Arina Sabalenka oli 6:3, 7:6 (2) parem kanadalanna Leylah Fernandezest (WTA 30.). Sabalenka on tänavu kiiretes lõppmängudes olnud täiesti klass omaette, olles sel hooajal võitnud 20 ja kaotanud vaid ühe kiire lõppmängu.

Sabalenka jõudis viiendat aastat järjest New Yorgis kaheksandikfinaali ja Fernandeze alistamisega sai ta revanši 2021. aasta poolfinaali eest, toona jäi ta kanadalannale tasavägises kolmes setis alla.

"Kui viimati mängisime, oli see tõeline lahing. Ta mängis suurepäraselt ja ma tahtsin nii väga revanši saada, nii et olen äärmiselt õnnelik, et võitsin," õhkas Sabalenka.

Kaheksandikfinaalis läheb Sabalenka vastamisi Hispaaniat esindava Cristina Bucsaga (WTA 95.), kes alistas 3:6, 7:5, 6:3 turniiril 19. asetatud belglanna Elise Mertensi (WTA 21.).

Kodupubliku ees mängiv maailma neljas reket Jessica Pegula oli 6:1, 7:5 parem endisest maailma esireketist Viktoria Azarenkast (WTA 132.), järgmisena läheb mullune finalist vastamisi kaasmaalanna Ann Liga (WTA 58.), kes alistas 7:5, 6:3 austraallanna Pirscilla Honi (WTA 126.).

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

09:56

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

08:49

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

29.08

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

28.08

Seti loovutanud Swiatek jõudis edasi

28.08

Mölder langes Tuneesias konkurentsist

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

28.08

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

28.08

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

28.08

Alcaraz võttis kindla võidu, Djokovic otsib vormi

27.08

Maailma viies reket jätab vigastuse tõttu USA lahtised pooleli

27.08

Mölder alistas turniiril esimesena asetatud prantslase

27.08

45-aastane Venus Williams sai ka paarismänguks vabapääsme

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:46

Vastast kõhtu löönud serblasele määrati mängukeeld ja trahv

10:29

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis läheb Tšehhi vastu võiduarvet avama

09:56

Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

09:23

Karol Metsa koduklubi alistas linnarivaali

08:49

Shelton ja Tiafoe langesid välja, arstiabi vajanud Djokovic pääses edasi

08:11

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Hollas ja Remmelg lõpetasid kõrgetasemelise MK-etapi 13. kohal

29.08

Peep Pahv: hea kaitse on olemas, võitmiseks peab rünnak paranema

29.08

Alcaraz vajas tohterdamist, kuid võitis siiski veenvalt

29.08

ETV spordisaade, 29. august

29.08

Curro Torres: septembris tuleb palju tähtsaid mänge

29.08

VIDEO | Levadia kostitas külalisi Narvast kolme väravaga

29.08

Kullamäe: neil oli Porzingis lõpus, meil ei olnud

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

29.08

Tass: meie mehed on sama kõvad vennad, kui nende omad

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

loetumad

29.08

RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Paraguay ralli esimese võistluspäeva kolmandana Uuendatud

29.08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

29.08

Levadia naasis kodumurul võiduteele Uuendatud

29.08

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

29.08

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

29.08

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

29.08

Markkanen ja Jokic särasid võidumängudes

29.08

Raieste: loodame, et kapten on terve ja midagi hullu ei ole

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo