Townsend alistas Andrejeva, Sabalenka sai revanši

Maailma edetabelis 139. real paiknev Townsend, kes sai eelmises ringis skandaaliga lõppenud mängus jagu Läti esinumbrist Jelena Ostapenkost (WTA 26.), sai kolmandas ringis veelgi magusama võidu, alistades maailma viienda reketi Mirra Andrejeva 7:5, 6:2.

See on Townsendi karjääri kolmas võit esikümnemängija üle ja teine USA lahtistel – kuus aastat tagasi, kui ta jõudis esimest korda New Yorgis kaheksandikfinaali, alistas ta teises ringis toonase maailma neljanda reketi Simona Halepi.

"Kuramus, see on imeline tunne," ütles 29-aastane Townsend väljakuintervjuus. "Mul pole öelda midagi muud, kui et tere tulemast show'le! Töö pole veel tehtud, kavatsen samamoodi jätkata!"

Townsend oli noorena üksikmängus juunioride maailma esinumber, aga täiskasvanute seas on ta eelkõige tulemusi näidanud paarismängus, kus ta on neljal korral mänginud slämmiturniiride finaalis ja saanud kaks võitu – viimati tänavustel Austraalia lahtistel. Praegu on Townsend paarismängu maailma esireket.

Kaheksandikfinaalis läheb Townsend vastamisi kahekordse slämmivõitja, tšehhitari Barbora Krejcikovaga (WTA 62.), kes sai 4:6, 6:4, 6:4 jagu kümnendana asetatud ameeriklanna Emma Navarrost (WTA 11.).

Üksikmängus on Townsend ja 29-aastane Krejcikova vaid korra varem omavahel mänginud, kui 2017. aastal jäi ITF-i turniiril 6:7 (2), 6:2, 6:2 peale Krejcikova.

Tiitlikaitsja, maailma esireket Arina Sabalenka oli 6:3, 7:6 (2) parem kanadalanna Leylah Fernandezest (WTA 30.). Sabalenka on tänavu kiiretes lõppmängudes olnud täiesti klass omaette, olles sel hooajal võitnud 20 ja kaotanud vaid ühe kiire lõppmängu.

Sabalenka jõudis viiendat aastat järjest New Yorgis kaheksandikfinaali ja Fernandeze alistamisega sai ta revanši 2021. aasta poolfinaali eest, toona jäi ta kanadalannale tasavägises kolmes setis alla.

"Kui viimati mängisime, oli see tõeline lahing. Ta mängis suurepäraselt ja ma tahtsin nii väga revanši saada, nii et olen äärmiselt õnnelik, et võitsin," õhkas Sabalenka.

Kaheksandikfinaalis läheb Sabalenka vastamisi Hispaaniat esindava Cristina Bucsaga (WTA 95.), kes alistas 3:6, 7:5, 6:3 turniiril 19. asetatud belglanna Elise Mertensi (WTA 21.).

Kodupubliku ees mängiv maailma neljas reket Jessica Pegula oli 6:1, 7:5 parem endisest maailma esireketist Viktoria Azarenkast (WTA 132.), järgmisena läheb mullune finalist vastamisi kaasmaalanna Ann Liga (WTA 58.), kes alistas 7:5, 6:3 austraallanna Pirscilla Honi (WTA 126.).